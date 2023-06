Una nueva complicación suma el Inter Miami ante la llegada de Lionel Messi. Esto debido a desde el cuadro de la MLS se busca ampliar el DRV PNK Stadium que tiene capacidad para 18 mil personas.

Cómo ya se especula con que su debut será el 21 de julio, el cuadro comandado por David Beckham quiere aumentar el aforo y llegar a los 21 mil asientos disponibles. Lo que además ha llevado a un incremento en los precios de compra de los tickets, llegando hasta a los mil dólares por una entrada.

Situación que complica a la ciudad. Autoridades de Fort Lauderdale, zona que acoge al Inter Miami, se opusieron a esta medida ya que no se han solicitado los permisos respectivos.

Pero esta no sería la única complicación ya que además hay permisos que no se han pagado y equivalen a 1,4 millones de dólares. Incluso esto tenía fecha límite para ser saldado el pasado 31 de mayo. El tema se complica el doble ya que aún no se construye el parque público que prometió el club y debe ampliar el estacionamiento del recinto para recibir a los hinchas que se agolparán en el estadio.

“Exigimos que Inter Miami siga las leyes del estado y la ciudad“, apuntó la fiscal de la ciudad de Fort Lauderdale, Rhonda Hasan. Misma postura del alcalde Dean Trantalis sobre esta tensa relación con el cuadro de Messi.

“Estamos muy entusiasmados con la llegada de Messi al equipo, pero hay cosas que deben abordarse (…) Esperamos que el club acepte el pago para que podamos seguir avanzando en el proceso en una dirección positiva”, agregó el edil a Sun Sentinel.