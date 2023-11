Desde que puso el primer pie en Estados Unidos, Yassine Cheuko se convirtió en la sombra de Lionel Messi. A cada lugar que iba el jugador argentino, su guardaespaldas lo seguía salvo cuando Leo viajaba para jugar con la Selección Argentina. Aquí aparece Rodrigo De Paul en escena.

Uno de los encargados de hacer que Messi se integrara a la perfección a la nueva generación de la Selección Argentina fue De Paul. Tal ha sido la amistad que han construido que hasta se dan el lujo de bromear con un choque en un entrenamiento del combinado argentino.

¿Yassine Cheuko en alerta? Rodrigo De Paul le reveló a Sofi Martínez, del cana TV Pública de Argentina, que lo primero que pensó cuando ganaron el Mundial Qatar 2022 fue “en Leo, en ir a abrazarlo. En todo ese mes, me di cuenta lo difícil que fueron para él todos los Mundiales. Cuando Argentina quedaba afuera, él era la cara de la derrota. En el instante en el que fue gol, esa primera imagen, fue él”.

Luego, De Paul dejó en claro lo cercano que considera a Lionel Messi: “El ‘Enano’ está más allá todo, no sé si le preguntaría algo, le agradecería por cómo es conmigo. Sin él no hubiésemos sido campeones del mundo. La confianza que él tiene conmigo, por cómo se abre, lo considero un amigo, lo quiero un montón”. El guardaespaldas de Leo estaba por entrar en esta historia.

Una de la imágenes virales en el entrenamiento de la Selección Argentina antes de enfrentar a Uruguay por la fecha 5 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:00 ARG (19:00 ET), fue ver a Rodrigo De Paul marcando a Lionel Messi tan de cerca que hubo un choque y Leo le soltó un pequeño codazo. Obvio, todo fue en tono amistoso, pero… Los seguidores del ’10’ argentino salieron con una inesperada advertencia que incluyó al famoso guardaespaldas del jugador de Inter Miami.

La advertencia que le hicieron a De Paul con el guardaespaldas de Messi

La cuenta oficial parodia de Lionel Messi en X (Twitter) decidió reaccionar al video de la marca muy cercana que le hizo Rodrigo De Paul al capitán de la Selección Argentina y le envió una inesperada advertencia al buen amigo de Leo con la foto de Yassine Cheuko. “Será mejor que DePaul detenga ese juego brusco”, publicó el usuario Leo Messi (PARODY) con una alta dosis de humor. La buena onda que se respira en el actual campeón del Mundial.

Lo que Leo Messi piensa de su relación con Rodrigo De Paul

Leo Messi también hizo parte de la serie de entrevistas llamada Llave a la eternidad, del canal TV Pública, y el 11 de julio de 2023 le confesó a Sofi Martínez lo que piensa de su relación con Rodrigo De Paul: “La verdad que con Rodri desde el primer momento tuvimos un feeling especial. Una relación muy linda. Él en realidad me ayudó muchísimo a mi también, porque me tocó llegar cuando se desarma la anterior camada y ya no había ninguno. Estuve los primeros partidos sin ir a la selección y cuando volví, si bien había muchos chicos que conocía no tenían una gran relación, una gran confianza. Y bueno, él me ayudó mucho integrarme en ese grupo. Era lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Integrarme a ellos, porque eran todos chicos, en su mayoría nuevos”.