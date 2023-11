Un choque de manos, luego un abrazo afectuoso y empezó una charla imperdible en 3, 2, 1. Lionel Messi habló con Zinedine Zidane en una conversación organizada por Adidas y le reveló a la leyenda del fútbol lo único que pone por encima del fútbol. ¡Mensaje para Antonela Roccuzzo!

En la pasión está la clave. Cuando alguien suele destacarse en lo que se dedica, es indudable que lo hace con una alta dosis de amor. Un ejemplo es David Beckham, quien al firmar con Real Madrid el primero de junio de 2003 declaró lo importante que era el balompié para él a pesar de que estaba en presencia de su esposa Victoria. “El fútbol lo es todo para mí y unirme al Real Madrid es un sueño hecho realidad”, señaló el exjugador inglés.

Algo similar le pasó a Leo Messi y el mismo Beckham empezaba a dar la gran pista sobre la revelación que el jugador argentino le hizo a Zinedine Zidane. “Cuando metió ese gol, corrió hacia su familia. Por eso la gente lo ama“, dijo el exjugador inglés luego de repasar en la serie ‘Messi meets America’ (Messi llega a Estados Unidos) la primera anotación de Lionel como jugador de Inter Miami.

Messi venía de enviarle un firme mensaje a sus contradictores al decir en el cuarto capítulo de su serie de Apple TV que “no pienso en mi legado. Siempre dije que mi objetivo era hacer mi carrera, hago lo que me gusta. Y después, cada uno me recordará como quiera“. Desde hace un buen tiempo, Leo no ve al fútbol más allá de ser una profesión en la que se divierte y ya lo bajó un escalón en su lista de las cosas más importantes en su vida.

Zinedine Zidane no tuvo reparos en decir que Lionel Messi “es un ejemplo para toda esta gente porque su vida es esto: fútbol y familia, familia y fútbol”, y luego de decir que le hubiera gustado jugar en el mismo equipo con el jugador argentino, fue testigo directo del mensaje que Leo le envió a Antonela Roccuzzo y a su familia.

Mensaje para Antonela: Lo único que Messi pone por encima del fútbol

“Para mí fue un estilo de vida. Tenía claro lo que quería hacer. Disfrutaba desde muy chiquito y amaba jugar a la pelota y en mi cabeza pasaba primero el fútbol y luego lo demás hasta que tuve mi familia, mis hijos. Obviamente eso está por encima de cualquier cosa, pero después, el fútbol es mi vida. Lo respeté siempre e hice todo lo posible para estar bien para disfrutarlo”, le dijo Leo Messi a Zidane en la charla publicada por el canal de YouTube de Adidas.

Leo Messi quiere ampliar su familia con Antonela Roccuzzo

Lionel Messi le concedió una entrevista a Migue Granados el 21 de septiembre de 2023 y una de las grandes curiosidades fue cuando el humorista argentino le preguntó si quería tener otro bebé con Antonela Rocuzzo. La respuesta de Leo fue contundente: “Me gustaría (…) No estamos en la búsqueda, pero igual me gustaría si llega la nena“.