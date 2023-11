El misterio por saber cuál sería el primer equipo en el que Lionel Messi presentaría su octavo Balón de Oro se acabó de manera oficial. En un plan maestro, Inter Miami organizó un partido amistoso para que Leo recibiera un homenaje por su nuevo previo, pero… David Beckham no estuvo presente. ¿El motivo? Bolavip te lo cuenta.

Beckham tenía en mente que Leo Messi jugara para Inter Miami desde que lo confesó el 27 de febrero de 2020 en el programa de televisión el Show de Jimmy Fallon. Una vez que cumplió lo que parecía imposible, David no paró de elogiar al jugador argentino y de compartir con él fuera de las canchas como si fueran amigos de toda la vida.

El 7 de junio de 2023, Lionel Messi confirmó que iba a ser nuevo jugador de Inter Miami y David Beckham no tardó en darle la bienvenida con un emotivo mensaje en Instagram: “Hoy (15 de junio) ese sueño se hizo realidad. No podría estar más orgulloso de que un jugador del calibre de Leo se una a nuestro club, pero también estoy encantado de dar la bienvenida a un amigo, a una persona increíble y a su hermosa familia a unirse a nuestra comunidad”.

Empezaron a llegar las victorias en Inter Miami y el lema que tienen al considerarse ‘La Familia’ se veía reflejado con la relación que empezaban a construir Beckham y Leo Messi. Una cena por aquí y otro mensaje por allá. Incluso, Antonela Roccuzzo también empezó a salir más seguido junto a Victoria Beckham.

Luego de ser elegido como el encargado de darle el octavo Balón de Oro a Messi, se esperaba la presencia de David Beckham en la ‘Noche D’OR’ que organizó Inter Miami para homenajear a Leo, pero uno de los dueños del equipo no estuvo presente y fue representado por los hermanos Jorge y José Mas. ¿Qué pasó con la leyenda del fútbol inglés? Ya se supo la razón.

¿Por qué Beckham no fue al homenaje a Messi por su octavo Balón de Oro?

Mientras que Inter Miami perdía 1 a 2 contra New York City FC en el partido amistoso que se organizó para que Lionel Messi presentara su octavo Balón de Oro en el estadio DRV PNK, David Beckham se tomó un descanso y no estuvo en el homenaje a Leo porque se encontraba en su casa finca en Cotswolds, Inglaterra. Incluso, el exjugador inglés bromeó con no poder darle una cabra como mascota a su hija Harper Seven, porque afirmó que en su equipo “tenemos suficientes G.O.A.Ts (mejores de todos los tiempos) ahora mismo”. Lo que hace el efecto del jugador argentino.

El mensaje de Beckham para Leo Messi tras faltar al homenaje del Balón de Oro 2023

Luego de no poder estar en la presentación del Balón de Oro 2023 de Lionel Messi, David Beckham publicó el siguiente mensaje en Instagram para el capitán de Inter Miami y la Selección Argentina: “Felicitaciones amigo mío, ganaste la Copa del Mundo con tu país y trajiste el Balón de Oro a nuestro club. Un momento muy especial para ti, tu familia y nosotros. Gracias mi amigo”.