La FIFA presumió el récord mundial de Lionel Messi que David Beckham no pudo conseguir

Lionel Messi ya le dio vuelta a la página tras disputar su último partido con Inter Miami en el 2023. Ahora, Leo jugará una nueva doble jornada con la Selección Argentina en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026 contra Uruguay y Brasil el jueves 16 y martes 21 de noviembre, respectivamente, así que la FIFA decidió presumir el récord mundial del jugador argentino que David Beckham no pudo conseguir.

La relación entre Leo Messi y Beckham no podía ser mejor. Desde que el ’10’ juega en Inter Miami no paran los elogios y en varias ocasiones han salido a comer con sus familias. Los une el amor por el fútbol, de eso no hay duda, y la FIFA se encargó de recordarlo con una marca histórica en la Copa Mundo.

A la hora de buscar jugadores que tuvieran tanta calidad en la pegada del balón que no solo anotaran grandes goles de tiro libre, sino que también asistieran a sus compañeros, David Beckham y Lionel Messi dan un paso al frente como dos de los mejores de todos los tiempos.

Leo Messi inició las Eliminatorias al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con un gol de tiro libre en la victoria de Argentina contra Ecuador por 1 a 0. Con esta anotación, el jugador argentino alcanzó los 65 goles de tiro libre que marcó Beckham para igualarlo como el quinto jugador con más anotaciones de este tipo en la historia del fútbol. Y no es el único registro mundial en el que Lionel terminará superando a uno de sus nuevos jefes en Inter Miami.

“Récords de Messi. El número 10 de la Selección Argentina tiene más hitos en la mira”, publicó la cuenta oficial de Copa del Mundo de la FIFA en X (Twitter) para presumir, entre otros, la marca histórica en la que Leo supera a Pelé, David Beckham, Diego Maradona. Y eso que el exjugador inglés jugó tres mundiales con su combinado nacional.

La FIFA presumió el récord de Messi que Beckham no pudo conseguir

“Messi es el único jugador que ha registrado una asistencia en cinco Mundiales. Sus rivales más cercanos son Pelé, Grzegorz Lato, Diego Maradona y David Beckham, quienes marcaron pase gol en tres ediciones cada uno”, publicó la página oficial de la FIFA. Mientras que Leo registra ocho asistencias en Copas del Mundo que se distribuyen de la siguiente manera: una en Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, dos en Rusia 2018 y tres en Qatar 2022; Beckham tuvo siete pases para gol en tres Mundiales: una en Francia 1998, tres en Corea y Japón 2002 y el mismo número en Alemania 2006.

El récord de asistencias en Mundiales que comparten Leo Messi y Pelé

A la hora de una fase decisiva en un Mundial en la que, sino ganas te vas a casa, Leo Messi y Pelé son los más determinantes en la historia si se trata de dar una asistencia. “Pelé y Messi comparten el récord de más asistencias en la fase eliminatoria (decisiva de un Mundial): seis”, publicó la página oficial de la FIFA.