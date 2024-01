Inter Miami saltó a la cancha del estadio Kingdom Arena para jugar el tercer partido amistoso de pretemporada. El rival era uno de los mejores equipos de Arabia Saudita como lo es el Al-Hilal SFC y eso quedó demostrado con dos goles en menos de quince minutos. Lionel Messi reaccionó con una imperdible cara en la Copa Riyadh Season.

El gran problema de Inter Miami en la temporada 2023 fue no consolidar un esquema defensivo que les diera seguridad. Por eso terminaron recibiendo 54 goles en la MLS 2023. En el inicio de la pretemporada 2024 esto no ha mejorado y todo parece indicar que a Leo Messi no le gusta esta situación. Así lo hizo saber en el partido amistoso Al-Hilal.

No por nada son los líderes de la Liga de Arabia Saudita.A pesar de no contar con su máxima figura como lo es Neymar por una lesión que lo sacó de la Copa América 2024, Al-Hilal jugó el partido amistoso contra Inter Miami como si los tres puntos estuvieran en juego y a los 10 minutos se fue en ventaja tras un gol de Aleksandar Mitrović. El enojo de Messi se empezaba a acumular e iba a explotar con la segunda anotación.

