Lionel Messi no había empezado a festejar el octavo Balón de Oro cuando empezaron los ataques de uno de sus contradictores más famosos, Álvaro Morales. Lejos de estar de acuerdo con la victoria de Leo en el premio que entrega la Revista France Football, el periodista de ESPN decidió inventar una palabra para reaccionar a la victoria del jugador argentino.

Desde que Messi llegó al fútbol de Estados Unidos, Morales no paró de escribir mensajes sobre lo que hacía o dejaba de hacer el ’10’ de Inter Miami. Incluso, al ver el nivel de Leo en el equipo norteamericano se animó a decir que la FIFA iba a crear una nueva regla en el fútbol. La ironía, por supuesto, dijo presente.

¡Y ahí no paró todo! Frente a la eliminación de Inter Miami en la temporada MLS 2023, Álvaro Morales decidió proponerle a la liga de Estados Unidos que “la única manera que Messi clasifique a Playoffs es por decreto de la MLS. Si tanto les interesa el negocio, deberían clasificar a todos”. Llegó la hora de la gala del Balón de Oro 2023 y las críticas del periodista nacionalizado mexicano aparecieron en 3, 2, 1.

Morales empezó diciendo que no se trataba de un tema de nacionalidades contra Argentina el hecho de pensar que Lionel Messi no debía ser el ganador del Balón de Oro 2023. Incluso, sorprendió al elegir su ganador: “Para que vean, dénselo a Julián Álvarez. Todo lo que ganó con el (Manchester) City, lo que ganó con su selección. Aunque digo, cinco penales que no debieron ser. Dénselo a Julián Álvarez”. Y… lo más picante estaba por venir.

El mundo del fútbol se volvió a rendir ante Leo Messi al verlo por octava vez como el ganador del Balón de Oro. Sin embargo, Álvaro Morales no paró de atacar esta victoria del jugador argentino y empezó con sus comentarios en X (Twitter): “El ladrón de oro. Gana el fanatismo. No la razón”. Luego, el periodista de ESPN iba a inventar una palabra para reaccionar ante un nuevo triunfo de Lionel.

La palabra que se inventó Álvaro Morales para reaccionar al octavo Balón de Oro de Messi

Bajo la premisa que la victoria de Lionel Messi en el Balón de Oro 2023 fue el resultado de una estrategia para darle publicidad a este premio de la Revista France Football, Álvaro Morales decidió cambiar la palabra mercadotecnia e inventarse una nueva con el objetivo de reaccionar al octavo Balón de Oro de Leo. “Ganó la Messi-dotecnia“, sentenció el periodista con un mensaje en X que llegó a más 76.000 reproducciones.

Ni el Mundial Qatar 2022 convenció a Álvaro Morales sobre el nivel de Messi

Ante las críticas de Álvaro Morales al triunfo de Lionel Messi en el Balón de Oro 2023, el periodista Daniel Avellaneda le respondió que: “Alvarito, ¡¡¡¡la Copa del Mundo mata a cualquier otro torneo!!!! Messi hizo méritos sobrados para ganar el Balón de Oro. Andá a llorar a Champs Elysees con (Didier) Deschamps y (Kylian) Mbappé“. ¿Lo convencieron? Nada que ver, ya que Morales dijo que “ese es un argumento muy débil, hermano. De ser así, Mbappé, Müller, Xavi o Iniesta, tendrían uno en sus respectivos mundiales“.