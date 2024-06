Los torneos de selecciones son un atractivo por diferentes motivos. Uno de ellos, es la posibilidad de reunir a una gran cantidad de estrellas del mundo futbolístico, todos detrás de un mismo objetivo y compitiendo al más alto nivel. Y esta edición de la Copa América, en ese sentido, no será la excepción.

Pero USA 2024 también puede ser la última oportunidad para muchos jugadores de intentar dejar a su equipo en lo más alto del principal certamen continental. Varias figuras de los distintos seleccionados comienzan a acercarse a su retiro profesional, por lo que ya no volverán a participar de esta competencia. Incluso, algunos ya ni fueron convocados para esta cita. Para conocer de quienes se trata, te invitamos a recorrer esta nota: Los 20 jugadores que le dirán adiós a la Copa América.

Óscar Cardozo

Con más de 40 años, Tacuara es un emblema en Paraguay (Getty Images)

Si habrá un jugador con experiencia en este torneo, ese es Tacuara. Un delantero de enorme prestigio a nivel internacional, que supo ser figura del Benfica y que, a sus 41 años, comienza a transitar sus últimos encuentros con la Selección de Paraguay.

Su buen presente en Libertad (lo que lo convierte en una de las figuras del campeonato paraguayo) y sus ganas de seguir contribuyendo al equipo nacional, le permiten continuar sumando minutos y, desde su lugar, aportar para el crecimiento de un equipo que ya piensa en una renovación de futbolistas.

Paolo Guerrero

Paolo espera poder contribuirle a su equipo (Getty Images)

Es cierto que ya no es el mismo, que la falta de continuidad y las lesiones le pasaron factura en los últimos tiempos, pero estamos en presencia de una de las figuras goleadoras del continente más importantes de las últimas décadas.

Después de pasar por Flamengo y Racing de Avellaneda, volvió a su país para jugar en la Universidad César Vallejo, pero nunca logró asentarse. Es más, hasta días antes del comienzo de la Copa América no pudo volver a las canchas y, en un futbolista de 40 años, puede ser todo un inconveniente. Pese a eso, está listo para seguir dando lo mejor por su seleccionado.

Gary Medel

Medel es uno de los referentes de este tiempo en Chile (Getty Images)

Por su temperamento y forma de ser, es amado y odiado en partes iguales. Lo que, si no se puede negar, es que es parte del alma de la selección chilena. Su coraje y sus ganas (a veces en exceso) fueron parte de los atributos que llevaron al equipo a lograr los mejores resultados de su historia durante la última década.

A sus 36 años, Medel continúa compitiendo al más alto nivel. Después de haber trasladado su capacidad y talento por varios países (Sevilla, Inter de Milán, Besiktas, Bologna y Vasco da Gama) a nivel mundial, en la actualidad es uno de los nuevos referentes de Boca Juniors. Y también, es uno de los nombres en los que se apoya su seleccionado para avanzar en la reconstrucción. Aunque en esta ocasión, no fue tenido en cuenta por Ricardo Gareca.

Héctor Herrera

Herrera, un futbolista con mucha experiencia en el Tri (Getty Images)

Aunque ya esté transitando los últimos tramos de su carrera deportiva, estamos en presencia de uno de los integrantes de la Generación Dorada del futbol mexicano. Por eso, aunque ya no sea un nombre indiscutido dentro del equipo, la presencia de Héctor Herrera no deja de ser positiva y un punto a favor para el equipo mexicano.

La decisión del entrenador de buscar nuevos nombres, lo dejó afuera de esta edición especial de la Copa América, en la que el Tri no quiere dejar pasar la oportunidad de ser protagonista. Seguramente, hubiera sido importante contar con jugadores de experiencia internacional como Herrera (34 años), quien tuvo pasos destacados por Porto y Atlético de Madrid y hoy se desempeña en la MLS. ¿Volverá al equipo nacional?

Salomón Rondón

Rondón, en el momento de despegue de la “Vinotinto” (Getty Images)

Si hay algo innegable, es que el fútbol venezolano continúa con un crecimiento sostenido. De ser la cenicienta de Sudamérica a convertirse en este equipo actual, que no solo compite con cada rival que tiene enfrente, sino que además comienza a obtener resultados que le permiten ir en búsqueda de objetivos que parecían imposible en otros tiempos.

Uno de los baluartes y de las caras más importantes que tiene actualmente la Vinotinto, es Rondón. El delantero fue uno de los nombres que marcaron un antes y después en su país, al ser de los primeros que dieron el salto grande a Europa. Hoy, con 34 años y vistiendo los colores del Pachuca mexicano, sigue mostrando el talento para apuntalar a lo más jóvenes en esta transición futbolística que vive el seleccionado.

Guillermo Varela

Uno de los más experimentados en la Celeste (Getty Images)

Desde la llegada de Marcelo Bielsa a la conducción técnica del equipo, la selección uruguaya comenzó a transitar un necesario recambio, apoyado en el enorme talento de jóvenes que ya demuestran su capacidad en las principales ligas de Europa y que estaban esperando su chance de ser convocados o transformarse en referentes de la Celeste.

Pero además de ese nutrido grupo, también aparecen los nombres que formaron parte de la última gran camada de jugadores uruguayos. Para reforzar a un equipo que siempre da que hablar, aparece Varela. El defensor de 31 años mantiene un lugar entre los llamados por un DT que también busca experiencia en la que pueda apoyarse el equipo.

Juan Cuadrado

Cuadrado no llegó a recuperarse para ayudar a Colombia (Getty Images)

Durante mucho tiempo, fue la cara visible del fútbol colombiano al más alto nivel mundial. Por suerte para su selección, más nombres fueron apareciendo y hoy el equipo vuelve a ser lo competitivo que alguna vez fue, al punto de volver a soñar con ser campeón continental. Para esto, aunque su lugar ya no sea tan preponderante, siempre es importante un jugador como Juan Guillermo Cuadrado.

Ocho temporadas en la Juventus, dos en Chelsea, tres en la Fiorentina, ahora en el Inter de Milán… un palmarés difícil de igualar y que deja a la vista el enorme talento del mediocampista cafetero. Cuando su equipo dispute esta edición de Copa América, tendrá 36 años y, seguramente desde su lugar, hará fuerza por ver a su equipo entre los mejores del continente. Está en plena recuperación de una cirugía en el Talón de Aquiles.

Enner Valencia

Valencia, el goleador que necesita Ecuador (Getty Images)

A pesar de no haber tenido el 2024 más afortunado en materia lesiones, Valencia llega a este torneo, después de haberse transformado en una de las figuras del Internacional de Porto Alegre, que quedó muy cerca de jugar la final de la pasada Copa Libertadores. Además, talento le sobra para volver a destacarse dentro del seleccionado ecuatoriano.

El delantero, a sus 34 años, tiene por delante un objetivo grande. En lo personal, volver a confirmar su poderío en el área contraria, algo que ya mostró en la Copa del Mundo de Qatar, pero, además, colaborar con La Tri para que, quizás en su último gran torneo, pueda llegar a las instancias decisivas del principal evento futbolístico continental.

Pedro Gallese

Gallese es el arquero histórico del equipo peruano (Getty Images)

Estamos en presencia del arquero titular de la Selección de Perú desde el año 2014, lo que lo ha transformado en el de mayor cantidad de partidos en la historia del equipo. Un indiscutido. Pero claro, Gallese sabe que, a pesar de mantenerse en un excelente nivel, a sus 34 años comienza a transitar la etapa final de su gran carrera con el elenco nacional.

Y tal vez, esta Copa América pueda ser un gran cierre para el brillante papel que ha tenido en todo este tiempo. Es que, habitualmente Perú consigue llegar lejos en el certamen (fue subcampeón en 2019, logró un tercer lugar en 2015 y un cuarto puesto en 2021). Para el golero del Orlando City de la MLS será una buena revancha y una posibilidad de seguir haciendo historia.

Guillermo Ochoa

“Memo”se perderá un compromiso importante para México (Getty Images)

Hablando de porteros, qué decir del Guillermo Ochoa. A pesar de haber tenido una enorme cantidad de adversarios de primer nivel, Memo siempre terminó quedándose con el puesto. Por eso, se ha transformado en un referente de la Selección Mexicana, sobre todo por haber transitado gran cantidad de torneos del máximo nivel mundial con esta camiseta.

Pero, por supuesto que, a los 38 años, la mirada del arquero comienza a estar puesta en cerrar de la mejor manera su excelente campaña junto al Tri. Pese a mostrar fortalezas históricas para hacer un muy buen papel, el equipo se perderá de la presencia del arquero, a partir del recambio propuesto por el entrenador Jaime Lozano.

Nicolás Otamendi

Otamendi, uno de los caudillos de la Albiceleste (Getty Images)

De aquel debut como lateral derecho durante la etapa de Diego Maradona como DT a este presente de verdadero Caudillo de la Selección Argentina. Otamendi es el referente del sector defensivo en el equipo campeón del mundo y aunque pasan los años, cada vez demuestra un mejor nivel, volviéndolo un insustituible.

A pesar de todo esto, el actual jugador de Benfica (también pasó por Porto, Valencia y Manchester City) disfrutará de cumplir 37 años días antes del debut, de la que seguramente será, su última Copa América con el equipo albiceleste. Tras haber roto el maleficio y haber vuelto a ser campeón en la edición pasada, ahora buscará repetir ese éxito.

Alexis Sánchez

Alexis quiere otro título continental para Chile (Getty Images)

El Niño Maravilla ya no es tan niño. A sus 35 años, uno de los mejores jugadores en la historia de su seleccionado, comienza a vivir sus últimos tiempos con la camiseta de Chile. En Estados Unidos, seguramente podrá recuperar sensaciones de lo vivido en las ediciones 2015 y 2016, primeros títulos continentales en la historia del equipo.

Después de jugar la última temporada en el Inter de Milán, donde fue campeón y tuvo un papel secundario más que destacado, y tras una campaña impecable en Europa (jugó en Barcelona, Arsenal, Manchester United, Olympique Marsella), se prepara para resolver su futuro profesional. Mientras tanto, dará lo mejor para volver a ver a La Roja en lo más alto.

James Rodríguez

James sigue siendo el “conductor” de Colombia (Getty Images)

Muchos se quedaron con las ganas de verlo brillar aún más de lo que lo hizo a lo largo de su etapa profesional. Pero la realidad es que James ha hecho demasiado por el fútbol mundial, incluso, para la Selección Colombia. Le tocó jugar en plena etapa de transición del equipo y, así y todo, estuvo a la altura y logró ser una de las caras más importantes del equipo.

Por eso, va a ser atractivo poder observarlo en esta versión recuperada del elenco cafetero, en el que muestra condiciones para poder pelear por llegar a lo más alto y repetir el título de 2001. En el caso de Rodríguez, a los 32 años y sin tanta continuidad a nivel clubes, podrá buscar su mejor versión en esta más que atractiva copa USA 2024.

Keylor Navas

Navas es un emblema del fútbol costarricense (Getty Images)

No debe resultar sencillo ser considerado la imagen más importante de un deporte para todo un país. Más aún, cuando se trata de una disciplina mundial como el fútbol. Es que, Navas trascendió a la selección y se volvió un verdadero ícono de todo el pueblo tico. Seguramente, ese sea uno de los motivos por los que sigue luchando por los colores de su equipo nacional.

De aquel portero trascendental para la actuación histórica de Costa Rica en el Mundial 2014 a este jugador ya consagrado, que pasó por instituciones de la magnitud del Real Madrid o el PSG y que ahora, intenta disfrutar y aprovechar lo que le queda por delante. Con 37 años, podrá ser parte de este gran torneo, con la responsabilidad que, en sus manos, están buena parte de las chances del equipo.

Casemiro

Figura importante en los últimos tiempos de Brasil (Getty Images)

Es cierto que todavía tiene varios años para seguir desplegando todo su talento deportivo, pero difícilmente Casemiro pueda volver a disputar una Copa América (al menos en este nivel). Con 32 años y, más allá de la renovación que comienza a gestarse dentro de la selección brasileña, continúa siendo un referente necesario para el buen rendimiento del equipo.

Con un título continental sobre el lomo, nadie puede enseñarle a este destacadísimo mediocampista, lo que significa ser Campeón de América con el seleccionado más poderoso del mundo. Quizás, la última temporada no ha mostrado el mejor momento suyo (de allí se puede suponer su no convocatoria) ni de la Verdeamarelha, pero nadie puede animarse a borrarla de los candidatos.

Arturo Vidal

“El Rey Arturo” no podrá comandar esta vez a La Roja (Getty Images)

Su nivel y condición física ya no son la misma de años atrás, pero nadie puede negar que El Rey Arturo continúa siendo el máximo exponente del fútbol chileno de los últimos tiempos. Controversial y conflictivo, a la hora de ponerse a jugar, supo mostrar todo su talento para ayudar a La Roja a quedarse con las Copas Américas de 2015 y 2016.

En medio de un equipo que varió de proyectos y todavía hoy está intentando volver a afianzarse en el máximo plano continental, Vidal no tuvo mucha continuidad. A pesar de regresar al país (para vestir la casaca del Colo-Colo) y la mayor continuidad de minutos y partidos, no fue convocado y no podrá volver a ser ese líder que, ahora con 37 años, lleve a buen puerto al elenco chileno.

Ángel Di María

Di María dirá adiós a la Selección Argentina tras la copa (Getty Images)

Este es el caso emblema de todo el ranking. Es que, se trata del único caso de un futbolista que ya ha confirmado, no solo que disputará su última Copa América, sino que después de la misma se retirará de la selección. Si, Fideo Di María jugará en Estados Unidos sus últimos partidos con el equipo argentino.

Una historia de superación, repleta de golpes y frustraciones ante la imposibilidad de conseguir títulos con el equipo nacional, pero que quedó en el olvidó después de haberse consagrado campeón de América y del Mundo. Además, con él como una de las principales figuras, convirtiendo goles que fueron claves en ambas conquistas. Antes de la despedida, ya se lo empieza a extrañar.

Neymar

En Brasil, esperaban la presencia de su gran figura (Getty Images)

Indudablemente, fue la mayor incógnita en la previa de la Copa América: saber si Neymar iba a poder decir presente. Una de las principales estrellas deportivas del planeta sufrió una rotura de ligamentos en octubre de 2023 y, desde ese momento, comenzó su recuperación con el principal objetivo de poder estar presente en USA 2024. Finalmente, su regreso deberá seguir esperando.

Justamente, los problemas físicos son los que han complicado la carrera del astro brasilero que, a sus 32 años, todavía tiene varias cuentas pendientes con el equipo nacional. Su físico será clave para conocer cuantas más temporadas le quedan al más alto nivel. En Estados Unidos se perderá la posibilidad de dar vuelta la página y conseguir por primera vez un título continental.

Luis Suárez

Lucho apuntalará al joven equipo uruguayo (Getty Images)

Si hay algo de lo que puede jactarse el seleccionado uruguayo es contar con una cantera de figuras interminable. Pero, a pesar de la gran cantidad de talentos que surgen casi de forma constante, va a ser difícil que pueda encontrar a un goleador con los atributos de Lucho Suárez. Un futbolista único, que lentamente empieza a despedirse del equipo charrúa.

A partir del proceso post mundialista, Suarez a empezado a ser más desplazado, al punto de transformarse en una alternativa para el entrenador. Aún así, y a sus 37 años, continúa estando en el radar y es convocado para potenciar el grupo. En su última Copa América, irá en búsqueda de lograr el trofeo que logró levantar en el año 2011.

Lionel Messi

Messi comienza a despedirse oficialmente de la selección (Getty Images)

Aquellos que imaginaron que el título mundial en Qatar sería el punto final de Messi con la Selección Argentina, estaban muy equivocados. Si hay algo que el mejor jugador del mundo ha ratificado a lo largo de toda su carrera, es el compromiso que siempre tuvo por el equipo de su país. Aún en las derrotas. Hoy, intenta disfrutar del buen momento y ayudar a mantener a la Albiceleste como una de las principales referencias mundiales.

Es innegable el espíritu competitivo del rosarino, que buscar ser primero en cada competencia que le toca participar. Aunque esto no será sencillo, con la base del campeón del mundo y nuevos nombres que se van sumando, Lionel intentará repetir el título, en la que será su última experiencia a nivel continental.