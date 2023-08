Este martes 15 de agosto la Selección de España se hizo con uno de los dos cupos para la Final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 que se está desarrollando en Nueva Zelanda y Australia, al derrotar 2 a 1 a su similar de Suecia en el Eden Park de Auckland (tantos de Salma Paralluelo, Olga Carmona y Rebecka Blomqvist).

Tras el polémico encuentro (dos de los tres goles se anotaron sobre el pitido final) las futbolistas suecas acusaron duramente a Edina Alves por su accionar en el compromiso con las ibéricas: “Estoy jodidamente cabreada, irritada y molesta, la árbitra se rio a nuestra cara. Hablaba el mismo idioma que ellas y les dio muchas ventajas. No sigo porque diré alguna estupidez”, dijo post encuentro Johanna Rytting Kaneryd.

Por su parte, Lina Hurtig, tras el España 2 Suecia 1, también expresó su descontento con la jueza brasileña: “Me ha decepcionado. Solo porque somos más grandes y más fuertes lo hemos tenido todo en nuestra contra. Sabemos que las jugadoras de España se tiran con facilidad, lo hacen. Es frustrante, no sé qué decir”.

Para cerrar, Kosovare Asllani, de paso por el Real Madrid, no se quedó atrás en la queja, aunque fue levemente más suave: “Hay muchas árbitras que no han sido receptivas, hay que mejorar la comunicación. Trato de hablar inglés con ellas, pero no obtengo mucho a cambio. Creo que en un Mundial deberían estar las mejores”.

España enfrentará al ganador de Australia vs. Inglaterra

La Selección de España, tras vencer a Suecia en la Semifinal, espera rival para el último juego de la Copa Mundial de la FIFA de Nueva Zelanda y Australia 2023, el cual saldrá del duelo que protagonizarán este miércoles 16 de agosto Inglaterra contra el combinado australiano (se llevará a cabo en el Accor Stadium de la ciudad de Sídney).