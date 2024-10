Luis Enrique a Kylian Mbappé: "Eres un fenómeno, pero no me vale"

Movistar finalmente destapó uno de los fragmentos más esperados del documental que grabó durante la primera temporada de Luis Enrique como entrenador del París Saint-Germain: la charla que mantuvo con Kylian Mbappé en la previa del encuentro con el Barcelona por la vuelta de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2023/2024.

Claro, el equipo parisino debía dar vuelta el 3 a 2 que había sufrido en la ida en el Parque de los Príncipes. Por lo que la charla del entrenador con el delantero francés fue bastante efusiva. ”Yo he leído que te gusta Michael Jordan. Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de p… Tú, tienes que dar ese ejemplo, primero como persona y después como jugador de ir a presionar a Cubarsí y a ter Stegen y volviendo rápido. ¿Para qué? Para ser un líder”.

Además, Luis Enrique le resaltó a Kylian Mbappé que además de pensar en anotar debía enfocarse en el aspecto defensivo: ”Porque tú piensas que debes marcar los goles. Claro, eres un fenómeno, un top mundial sin ninguna duda. Pero a mi no me vale solo eso. Un líder de verdad también aparece cuando no nos puedes ayudar con los goles, como el otro día porque tenías dos jugadores de alto nivel para ti y no puedes ayudarnos en eso, nos ayudas en todo lo defensivo”.

Sobre este mismo punto, durante el mismo relato con una pantalla a sus espaldas, añadió: ”Coges y dices: ‘chavales línea defensiva, quedaros ahí cuatro que yo voy a coger a mi dos compañeros’. Porque si tú presionas, eres la hostia, pero si encima coges a Ousman (Dembélé), a Muani, a Barcola o a Marco Asensio y te pones tu como ejemplo a presionar… ¿sabes lo que tenemos? Una p… máquina de equipo. Eso es lo que yo quiero que hagas tú como líder aquí los dos meses que te quedan”.

Luis Enrique demostró que ya sabía que Kylian Mbappé se iría del PSG a mediados del 2024

Por otro lado, quedó en evidencia que Luis Enrique ya tenía clarísimo que Mbappé se iría del PSG una vez que terminara la temporada, a pesar de los rumores que en ese entonces circulaban de que podía llegar a recibir un ofrecimiento de Nasser Al Khelaifi para renovar su contrato (incluso en las ruedas de prensa intentaba esquivar este tema).

”Yo quiero que te vayas de aquí por la puerta grande. Kiki, ninguna duda, pero te lo tienes que ganar. Te lo tienes que ganar no atacando, porque atacando yo ya sé que eres dios. Pero cuando no ataques, debes ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder, eso es Michael Jordan. ¿Te queda claro?”, cerró.

El delantero asentó con la cabeza y solo respondió ”sí, lo tengo claro”. Y para sustentar su escueta contestación, a las horas marcó un doblete en Montjuic para decretar el pase a la Semifinal de la Champions League.