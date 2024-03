Luis Figo realizó declaraciones sobre el Real Madrid que seguramente traerán consecuencias. Principalmente, por criticar a la Superliga Europea, proyecto que pertenece a la empresa A22 Sport Management, y que es promocionado, principalmente, por Florentino Pérez, presidente de la Casa Blanca, en compañía de Joan Laporta, mandamás del Fútbol Club Barcelona.

”Las competiciones me gustan si hay veracidad y mérito deportivo. Yo soy del Madrid y no tengo nada contra el Madrid y no estar de acuerdo no significa estar en contra. Lo que veo es que un jugador como yo, que empecé a jugar en el Sporting, conforme está hecha la Superliga, nunca va a tener la oportunidad de jugarla. Mi sueño siempre fue jugar una Champions, porque la veía en la tele y yo decía: ‘quiero ser como estos”’, señaló el portugués en primera instancia.

Del mismo modo, Luis Figo, en la conversación que mantuvo con el diario Marca, explicó: ”Entonces, la Superliga, según tengo entendido, no permite que un jugador como yo que empieza con 22 años en el Sporting pueda tener acceso a la máxima competición. ¿Crees que eso es una competición que yo deba apoyar cuando viví el otro proceso?”.

Para cerrar, el legendario futbolista que también tuvo su paso por el FC Barcelona, mostró su preocupación por los torneos locales y los clubes denominados chicos: ”¿Y qué pasa con las ligas domésticas? Las van a matar. ¿Qué pasa con Osasuna o el resto de equipos? ¿Qué pasa con los jóvenes o el fútbol femenino? Por todo esto, no puedo estar de acuerdo con una competición como la Superliga y no lo estaré nunca”.

Luis Figo confesó sus diferencias con Florentino Pérez

En línea con sus críticas hacia la Superliga, Luis Figo también sacó a la luz cómo es su relación con Florentino Pérez: ”Es de respeto y admiración, pero al mismo tiempo hay muchas cosas en las que estamos en desacuerdo. Ya cuando era jugador no estaba de acuerdo y se lo decía. Yo no me caso con nadie y eso me ha traído muchos problemas”.

Además, remarcó que no es de los que intenta congraciarse con el presidente madridista: ”Gracias a Dios soy libre y llevo una vida en la que no necesito hacer la pelota a nadie. ¿Me equivoco? Sí, pero soy responsable de mis actos y declaraciones. Es el presidente del club que yo apoyo y del que soy socio. Él es el presidente que me trajo al Madrid y que me ha… no echado, pero que me ha dicho ‘ahora te vas‘. Tenemos una relación política y deportivamente correcta”.

Luis Figo no descartó lanzarse en algún momento a ser candidato para presidente del Real Madrid

Cuando a Luis Figo le consultaron sobre la posibilidad de ser presidente del Real Madrid, si bien no se postuló, tampoco le cerró la puerta: ”Mis proyectos y oportunidades nunca los he planteado en mi vida como quiero ser esto o aquello. Tu trayectoria en la vida te lleva a tomar decisiones y después aciertas o no aciertas. Es lo que he hecho siempre en mi vida. Nunca he pensado en voy a trabajar para dentro de tres años ser esto o aquello”.