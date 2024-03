Para muchos se trata del Antiguo Testamento del Real Madrid y para otros una simple guía de normas, pero lo cierto es que ha estado vigente desde hace muchos años en una entidad donde le considera innegociable. Así es el Libro Azul del gigante blanco, un estricto código de conducta y comportamiento que va más allá del día a día. Desde Zinedine Zidane hasta Cristiano Ronaldo, muchas figuras han tenido que cumplir con el.

“Real Madrid no ficha jugadores, ficha personas”. Es un slogan presente en cada decisión de mercado del conjunto merengue, así como la mejor manera de entender como se maneja una institución que ha marcado como pocas la historia y expansión de este juego. Todo comenzaba en verano del 2000 y con Florentino Pérez armando un proyecto que pronto se conocería como ‘Los Galácticos’. Se necesita una guía para dirigir a tanta figura, para marcar la hoja de ruta de un club que venía de recibir el premio a mejor entidad del siglo XX y por encima de todo: criar a las nuevas generaciones de madridistas bajo un código que se aplicará más allá del césped o los días de partido.

Relevo lo define y mostraba meses atrás. El Libro Azul del Real Madrid fue recibido durante años por todos los jugadores que se estrenaban en el Bernabéu. Hablamos de una guía de comportamiento, valores, normas y ejemplos de conducta que marcó las diferentes etapas del club blanco en el siglo XXI. Mostrar los valores de la entidad y transmitirla a quienes serían la cara del club para evitar situaciones desafortunadas, la clave de todo.

Existen normas para comportarse: “En los partidos…En los entrenamientos…Frente a los medios de comunicación…En público…En tu vida personal”. Destacan en estos 5 apóstrofes frases como no protestar al árbitro, hoy llevar una vida sin excesos, respetar el vestuario o utilizar únicamente ropa del club en actos públicos. Cualquier tipo de violación de dichas normas se sancionaba con multas económicas reflejadas en los contratos de los jugadores.

“Protestar al árbitro es síntoma de debilidad…El puesto se gana en los partidos y en los entrenamientos, no en los medios de comunicación”, algunos extractos de aquel primer manual de conducta que la entidad aplicaría en una de sus épocas más doradas. Si bien se dieron diversas reformas alrededor de dicho documento, el primero a inicios de siglo supuso una política de comportamiento que sigue vigente en la actualidad. El jugador de Real Madrid no solamente lo es en los días de choques oficiales sino como dijo alguna vez Oscar Ruggeri, las 24 horas del día.

Las normas no escritas

Existen diversas cuestiones que no entienden de nombres o de estatus de estrella. Se exige llegar con 45 minutos de anticipación a los entrenamientos. También el no tener visitas en hoteles antes de los partidos. Cumplir con los horarios de los viajes del club a nivel europeo y local. Incluso en días libres entregados por el club se debe notificar del deseo de viajar más allá de la Comunidad de Madrid. Para diversos medios y portales a lo largo de la historia cualquier tipo de falta En este sentido se acerca a su más cercanas a los 3000 euros.

Un decálogo moderno

Si bien existen cuestiones que por el fragor de un partido o momentos puntuales no se cumplen a rajatabla, sirven para entender a qué debe amarrarse un jugador cuando llega a un equipo de dicho tamaño en Europa. AS desvelaba como en el 2007 se actualizaba dicho código de comportamiento a una serie de puntos que a día de hoy se mantienen y que no son negociables para Real Madrid pensando en sus nuevas incorporaciones. Desde un Kylian Mbappé a un canterano que llega al primer equipo, así son algunas normas o patrones de conducta.