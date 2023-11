Lionel Messi empezó a escribir una historia que parecía un cuento de hadas en Inter Miami. En tan solo siete partidos, marcó 10 goles y fue la figura para ganar el primer título (Leagues Cup 2023) en la historia del equipo, pero una lesión que negó el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino dañó el final feliz de este relato. Leo rompió el silencio y salió hablar sobre el tema.

Luego de no jugar en la segunda fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, Leo Messi se perdió el partido que Inter Miami perdió 2 a 5 contra Atlanta United el 16 de septiembre de 2023. ¿El motivo? Aparentemente eran síntomas de cansancio, pero lo más grave estaba por suceder.

Messi volvió a jugar con Inter Miami en el partido contra Toronto FC del 20 de septiembre de 2023 y de un momento a otro sucedió lo inesperado. El ’10’ argentino pidió el cambio al minuto 37 y se encendieron las alarmas en el equipo de David Beckham y los hermanos Mas. ¿Lionel se lesionó en la MLS? ‘El Tata’ Martino empezó a instalar una narrativa que sería desmentida por el propio Leo.

“Es una cicatriz de una lesión vieja que le molesta. En las imágenes de cuando vino de la selección (Argentina) no tenía lesión. Creo que no hay lesión muscular, pero eso lo estoy diciendo por una conversación con él. Hay que determinar en los próximos días cómo continuar”, fue lo primero que dijo el entrenador de Inter Miami sobre lo que tenía Messi.

Martino instaló la narrativa que Messi no tenía una lesión y sus problemas físicos eran consecuencia de una fatiga en el músculo posterior de la pierna derecha. Además, el DT no confirmaba con antelación la no presencia del jugador argentino en los encuentros de Inter Miami. Esta fue la tendencia por los cuatro partidos consecutivos que Leo se perdió, y ante el misterio de lo que tuvo, llegó la hora de conocer la verdad por parte del mismísimo jugador argentino.

Messi salió a desmentir a Martino por la mayor polémica de Inter Miami

Se estrenaron los últimos tres capítulos de la serie ‘Messi meets America’ (Messi llega a Estados Unidos), y en el capítulo 5 llamado ‘Adversidad’, Leo desmintió a Gerardo Martino al confirmar que sí estuvo lesionado. Algo que el entrenador se negó a confirmar en varias ocasiones. “Estos momentos son los más difíciles porque nunca es lindo estar lesionado y estar desde afuera cuando nos estamos jugando cosas importantes. Me toca quedarme afuera y no ayudar desde adentro, pero hoy lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea lo que sea. Siempre intenté entrar a una cancha y dar el máximo y dejar todo para que salgan las cosas. Después es un deporte que depende de muchísimas cosas y a veces salen los resultados y a veces no”, dijo Lionel en su serie de Apple TV.

La acusación contra ‘El Tata’ Martino por ocultar la lesión de Messi en Inter Miami

Michelle Kaufman, periodista del diario Miami Herald, fue clara y contundente al decir que tanto Lionel Messi como Jordi Alba sí tenían lesiones que ni Gerardo Martino, ni Inter Miami confirmaron de entrada. “De pronto, en el minuto 37, Messi y Alba, que no habían jugado contra Atlanta, ahora tampoco volvieron a jugar. Era muy extraño. Para mí, eso indicaba que tenían algún tipo de lesión persistente“, afirmó Kaufman en el quinto capítulo de la serie ‘Messi meets America’ (Messi llega a Estados Unidos).