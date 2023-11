La familia de Lionel Messi pasó a ser una de los focos de atención cada vez que salen a cualquier lugar en Estados Unidos. Llegó la hora de ir a cenar y quien sorprendió en esta ocasión no fue el jugador argentino, sino Antonela Roccuzzo y un video hablando perfecto inglés que llegó a más de 50.000 reproducciones en X (Twitter). ¿Hizo quedar mal a Leo?

De entrada, a Leo Messi le marcaron el territorio por el inglés y no fue precisamente un defensor aguerrido. Se trato de Brian Kilmeade, presentador y comentarista del canal Fox Noticias, quien afirmó el 9 de junio de 2023 sobre llegada del jugador argentino a Inter Miami que “lo único que me preocupa es que no habla inglés y quiero verlo sentarse y hablar“.

Messi empezó a brillar en las canchas de Estados Unidos y uno de los jugadores que elevó su nivel fue el extremo Robert Taylor. A la hora de hablar sobre cómo era la comunicación con el ’10’ argentino, el atacante le concedió una entrevista al canal Sky Sports y reveló que Lionel está tomando clases de inglés. ¿Hablara tan bien como lo hizo Antonela Roccuzzo?

“Lo escuché decir un par de cosas en inglés a mí y a un par de jugadores a su alrededor, así que creo que habla inglés bastante bien. Estoy tomando lecciones de español y él está tomando lecciones de inglés. Aun así, el nivel de conversación no es muy bueno, pero, en el campo, es diferente. Siento que el fútbol es un idioma en el que si te vinculas con alguien, no necesariamente tienes que hablar el mismo idioma, simplemente juegan bien juntos”, le confesó Taylor sobre Lionel Messi al canal Sky Sports el primero de agosto de 2023.

Luego de ver cómo Messi viene trabajando para hablar cada vez mejor el inglés, Antonela Roccuzzo volvió a brillar. La pareja llegó a un restaurante en Miami y cuando llegó el momento de saludar, la esposa del jugador de Inter Miami sorprendió con un acento y una vocalización perfecta que dio de qué hablar. El video de Antonela hablando inglés se hizo tan viral que llegó a más de 50.000 reproducciones en X.

Las dos palabras en inglés que le escucharon a Lionel Messi en Inter Miami

Edison Azcona, delantero juvenil de Inter Miami, le concedió una entrevista al portal Infobae y reveló las dos palabras en inglés que le escucharon a Lionel Messi en Inter Miami: “No lo he escuchado hablar inglés a Leo… A veces, ha dicho ‘good moorning’ (buen día) cuando entra, pero los que hablan inglés y no saben español están aprendiendo a hablar español”.

Lo que nunca pensaste ver: Lionel Messi hablando perfecto inglés

A Leo Messi le han pedido en varias ocasiones hablar y enviar saludos en otros idiomas, pero así como es casi imposible que pierda el balón, él prefiere seguir hablando en español. Por ese motivo, sorprendió como la Inteligencia Artificial logró lo que nunca pensaste ver: Lionel hablando un perfecto inglés como el de Antonela Rocuzzo.