Martino casi que descartó a Inter Miami para la copa que le daría a Messi US$3 millones

Todo parecía estar más que listo para que el Inter Miami de Lionel Messi jugara su primera torneo oficial contra un equipo de Sudamérica. Y no iba a ser cualquier equipo, iba a empezar jugando frente al actual campeón de la Copa Libertadores, Fluminense. Sin embargo, Gerardo Martino casi que descartó que participen en la copa que le hubiera podido dar a Leo y compañía unos US$3 millones.

¡Qué lástima! Seguramente fue lo que pensó David Beckham y los hermanos Más. En el mundo del fútbol se instaló la narrativa que la Copa Interamericana regresaría para el 2024 con cuatro equipos participantes: Club León (México), Inter Miami, Fluminense y Liga de Quito. Incluso, se llegó a hablar de cuánto dinero podían ganar Leo Messi y compañía si quedaban campeones.

La cuenta de X (anteriormente Twitter) Concacaf Zone, que cuenta con más de 6.000 seguidores, publicó el fixture de lo que sería la Copa Interamericana 2024. El torneo se iba a empezar a jugar desde semifinales, Inter Miami enfrentaba a Fluminense y la Liga de Quito al Club León. Messi hubiera podido tomar venganza deportiva de la derrota de un equipo argentino, Boca Juniors, en la final de la Copa Libertadores, pero…

Inter Miami ganó la Leagues Cup 2023 con una actuación estelar de Lionel Messi, quien registró 10 goles y una asistencia en 7 partidos. Por este primer título en la historia del equipo, el club tendría la posibilidad de jugar la Copa Interamericana 2024. No obstante, Gerardo ‘El Tata’ Martino dio una mala noticia al respecto. ¿No van por esos $3 millones de dólares?

A pesar de no tener la confirmación por parte de Concacaf y Conmebol, la Copa Interamericana 2024 parecía estar tan cerca de disputarse que se instaló la narrativa que el premio que se llevaría el campeón serían $3 millones de dólares. El finalista obtendría US$1.5 millones, mientras que los otros dos equipos que no clasificaran a la final recibirían $750.000 dólares. Bastante tentadores los premios, pero el calendario sería el principal enemigo para ver a Leo Messi e Inter Miami en este torneo.

Martino casi que descartó a Inter Miami para la copa que le daría a Messi US$3 millones

“Más allá de que creo que es un deseo de mucha gente. Ni siquiera uno puede animarse a pensar donde lo van a ubicar. Es un torneo que suena lindo, pero con tanta competencia que hay, es difícil pensar que se pueda ubicar en alguna parte del año“, respondió Gerardo ‘El Tata’ Martino cuando le preguntaron si sabía algo de la Copa Interamericana 2024. ¿Descartados Inter Miami y Messi? Parece que sí.

Se confirmó cuándo inicia la pretemporada de Lionel Messi en Inter Miami

En la conferencia de prensa previa al partido amistoso contra New York City FC del viernes 10 de noviembre a las 20:00 ET (22:00 ARG), otra de las novedades que Inter Miami dio a conocer fue el inicio de la pretemporada de Lionel Messi y compañía del 7 al 9 de enero con exámenes médicos y desde el 10 con entrenamientos. El equipo norteamericano viene de no clasificar a los Playoffs de la MLS 2023.