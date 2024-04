Germán Burgos fue acusado de racista luego de un comentario que realizó sobre Lamine Yamal en la transmisión de la señal Movistar+ del partido que el FC Barcelona disputó ante el París Saint-Germain el miércoles 10 de abril pasado por los Cuartos de Final de ida de la UEFA Champions League 2023/2024.

El Mono, mientras la cámara enfocaba al joven futbolista dándole un toque tras otro al balón sin dejarlo caer, lanzó: ”Ojo que si no le va bien puede terminar en un semáforo”. Tal frase originó su cancelación mediática, la cual desencadenó en su despido del medio de comunicación mencionado anteriormente.

Al respecto, Germán Burgos dejó pasar unos días para explicar el sentido de sus palabras, en una intervención que tuvo lugar en Radio Marca: “El comentario iba sobre el talento y la habilidad del futbolista. La gente no ha escuchado el audio completo. Como sigue el audio es un tono afectivo. Es más, yo rompo con el humor”.

Además, el exportero de Ferro, River, Atlético de Madrid, Mallorca y Selección Argentina, manifestó que, en cierto punto, entiende a Movistar+ por la decisión: ”La empresa tiene que actuar, no pasa nada. Todavía uso Movistar. No me voy a cambiar. Me volví con dos productores del programa y les dije ‘yo me quito de en medio'”.

Por otra parte, remarcó: “Si hay algún director de comunicación o alguna facultad que quiera ver este tema… sólo le digo que a mí me llaman ‘Mono’. Mi apodo rompe todo lo dicho y manifestado“. Del mismo modo, recordó: “A mí me han tirado orín y les dije ‘ya probé la lluvia dorada, por favor insúltenme. Hay gente que no me conoce. El portero no se puede ir. Está siempre recibiendo estas situaciones. Hay gente que no me conoce y puede tomarlo como se lo dice”.

Germán Burgos contó que se comunicó con el presidente del FC Barcelona para aclarar el malentendido

Germán Burgos reveló que se puso en contacto con el presidente del Fútbol Club Barcelona para explicar el verdadero sentido de sus dichos sobre Lamine Yamal: “Le mandé un mensaje a Joan Laporta para que Yamal supiera que lo único que quería era mandarle un halago”.

Xavi Hernández apuntó contra Germán Burgos

En la rueda de prensa previa al partido que el Barcelona disputó con el Cádiz, Xavi Hernández se refirió al episodio que protagonizó Germán Burgos por su frase sobre Lamine Yamal. ‘‘Es repudiable y condenable”, subrayó el entrenador del conjunto blaugrana.