El Atlético de Madrid de Diego Simeone aprovechó su partido contra Mallorca correspondiente a la jornada 31 de LaLiga (ganó 3 a 1 con goles de Rodrigo De Paul, Álvaro Morata y Yannick Carrasco) en el Estadio Metropolitano para celebrar sus 120 años, evento para el cual invitó a varias de sus glorias como a Germán Burgos.

El Mono, además de haber atajado en el Colchonero entre el 2001 y 2022 en la segunda división del fútbol español y entre el 2002 y el 2004 en la primera, fue auxiliar del Cholo hasta mediados del 2020, momento en el que, en teoría, decidió tomar su propio camino como entrenador, aunque hay versiones que señalan que hubo un desgaste en la relación.

Tras tantos rumores, Germán Burgos y Diego Simeone se reencontraron en el campo de juego del Estadio Metropolitano este miércoles 26 de abril (fue la primera vez que se los vio juntos después de la división). Y una vez culminado el evento por el aniversario del Atlético de Madrid, el exportero se refirió a su vínculo con el estratega del conjunto rojiblanco.

“¿Hablar? No es necesario. Los verdaderos amigos se hablan con solo verse. Lo veo en la tele y ya sé cómo le va. No me gusta molestarlo, así que solo me comunico cuando pasa algo, cuando hay algo importante que decir, como cuando falleció su padre”, dijo Burgos en una conversación que mantuvo con el periódico El Mundo.

Además, respaldó a Simeone ante las críticas que recibió, sobre todo, a fines del 2022 y principios del 2023 cuando al Atlético de Madrid no le iba del todo bien: “Sé que nunca dejará el cargo. Mirá cómo está el equipo ahora: ¿cómo se puede dudar de Diego en el Atlético con todo lo que hizo y demostró?''.