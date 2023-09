El mercado de pases ha dejado algunas anécdotas insólitas y lo ocurrido con Amr Warda, jugador de la Selección de Egipto, fue bastante peculiar. El futbolista se convirtió en todo un trotamundos, fichando hasta por cuatro equipos distintos en unas pocas semanas, algo muy poco habitual.

Si bien no es lo más común, puede ocurrir que un jugador fiche por más de un equipo en un mismo mercado. Un fichaje puede llegar a caerse luego de la firma de contrato por diversas razones. No obstante, no es habitual que esto suceda en cuatro oportunidades en unos pocos días.

Amr Warda culminó la última temporada con la camiseta de Apollon de Limasol (Chipre) y quedó libre de contrato a sus 30 años. El extremo egipcio firmó en libertad de acción por Raja Casablanca (Marruecos) el pasado 12 de agosto. Sin embargo, tras un par de semanas, este rescindió su contrato por “razones mentales y personales”, pagando él mismo su cláusula de liberación.

¿Negocios dudosos?

Nuevamente como agente libre, el egipcio decidió volver al fútbol chipriota y firmó por el Doxa Katokopias el 24 de agosto. Fue desde ese momento que se dieron una serie de eventos sospechosos, ya que su información desapareció de la web oficial de su nuevo club al cabo de pocas horas.

La prensa de Chipre asegura que, por un problema con su documentación, la policía negó el ingreso del futbolista al país y este fue deportado. De hecho, se habla de que Doxa nunca tuvo una intención real de fichar al egipcio. Costas Christodoulou, presidente del club que curiosamente es su agente, intentó revenderlo tan pronto lo firmó.

Fichaje fantasma

El entrenador de Esteghlal de Teherán, Ali Khatir confesó que habían fichado a Warda, pero la firma no se hizo efectiva. “Nos enteramos de que el dirigente del club chipriota había pagado a Warda 140.000 euros y luego quiso vendérnoslo por 250.000, por lo que habría obtenido rápidamente un beneficio de 110.000“.

A pesar de que nunca se presentó oficialmente, hubo un acuerdo con el jugador y este viajó hasta la capital de Irán para concretar el traspaso. Sin embargo, todo se cayó cuando Esteghlal se dio cuenta del negocio que intentaba hacer el agente del futbolista.

Vuelta frustrada a Raja y fichaje por Pharco FC

Ante su complicada situación, Amr Warda intentó revertir su rescisión de contrato con Raja Casablanca, pero el club marroquí ya no tenía intenciones de ficharle de vuelta. En paralelo, las autoridades de Irán tomaron una medida similar a las de Chipre por su situación con sus documentos, cerrándose todas las posibilidades de ir a Esteghlal.

Finalmente, este miércoles 20 de septiembre se hizo oficial su llegada a Raja Casablanca Pharco FC, club recién ascendido a la primera categoría del fútbol egipcio. Estos lograron hacerse con su traspaso a coste cero luego de toda la polémica generada con el pase del jugador.