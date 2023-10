La hora de hacer un balance llegó para Lionel Messi e Inter Miami. Así que nadie mejor que el diario más importante de Estados Unidos para sacar la lupa y analizar al detalle el efecto de Leo en territorio norteamericano. Ni siquiera el mismo David Beckham como uno de los dueños del equipo se salvó de la revolución causada por el ’10’ argentino.

Messi debutó el 21 de julio de 2023 y aquella camiseta de color rosa que vieron estrellas de la talla de LeBron James, el verdadero tono es Pantone 1895C, empezó a ser uno de los objetos más codiciados de todo Estados Unidos y el mundo entero. Y no es por exagerar, el mismo diario The New York Times lo describió así.

Kevin Draper y Rory Smith hicieron el artículo con el título ‘El ascenso estratosférico de la camiseta rosa de Lionel Messi’ para señalar que la nueva ‘piel’ de Leo se convirtió en el artículo deportivo más popular del mundo. Desde Buenos Aires, Argentina, hasta Bangkok, Tailandia, hay por lo menos una réplica de la camiseta número 10 de Inter Miami.

Solo pasaron unos días de aquel golazo de tiro de libre al último minuto en el debut contra Cruz Azul el 21 de junio y Adidas tuvo que publicar un comunicado sobre la alta demanda que tenía la camiseta de Leo Messi en Inter Miami. “Verdaderamente sin precedentes”, dijo la empresa alemana en la comunicación que informó que la ’10’ de Messi estaba agotada y hasta en 60 días podrían tener respuesta a los pedidos que recibieron.

Según Fanatics, una de las tiendas deportivas más famosas en Estados Unidos, Lionel Messi superó a Crisiano Ronaldo, Tom Brady y LeBron James, como el jugador que más camisetas vendió en 24 horas tras anunciarse su llegada a Inter Miami. Literalmente el stock de la ’10’ del equipo norteamericano se “evaporó“, según le dijo Tor Southard, director senior de fútbol de Adidas en Norteamérica, al diario The New York Times. ¿David Beckham alcanzó a tener la suya?

La camiseta de Leo Messi superó a la de David Beckham en Estados Unidos

En el artículo publicado por The New York Times, Tor Southard sostuvo que las ventas de la camiseta de Leo Messi superan cualquier punto de referencia que tenía Adidas. Inclusó, superó lo que vendió David Beckham cuando llegó a Los Angeles Galaxy en 2007. Además, desde julio, la tienda Fanatics ha vendido más camisetas del jugador argentino que lo hecho con cualquier otro deportista a excepción de Jalen Hurts: mariscal de campo de Philadelphia Eagles y la NFL.

Lo que hizo Beckham para conseguir la camiseta de Messi en Inter Miami

Lejos de querer tener privilegios por ser uno de los dueños de Inter Miami junto a los hermanos Jorge y José Mas, David Beckham también tuvo que esperar por la camiseta de Lionel Messi por la alta demanda. Así lo detalló el diario The New York Times: “Incluso el propio Beckham –uno de los futbolistas más famosos de su generación, una celebridad mundial y, como copropietario del Inter Miami, el jefe de Messi– ha tenido dificultades para conseguir una (camiseta). Más de una vez ha querido regalar una camiseta rosa de Messi a un amigo o a un compañero, pero le han dicho que tendrá que esperar, como todo el mundo“.