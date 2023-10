No era una decisión fácil porque demostró que puede marcar diferencia en el fútbol de Estados Unidos. Incluso, ya había sido campeón en la MLS 2018 anotando 31 goles. Sin embargo, David Beckham e Inter Miami decidieron despedir a Josef Martínez del equipo de Lionel Messi y compañía. El delantero, nacido en Venezuela, ya les respondió.

¡Oh, oh! La salida de Martínez tuvo algo de polémica, ya que antes de hacerse oficial, el jugador no viajó a Charlotte con Inter Miami para disputar la última fecha de la temporada MLS 2023. Josef estaba disponible, pero ni él, ni el equipo querían correr riesgos de una lesión grave, puesto que ya sabían que no iba a seguir siendo compañero de Leo Messi y compañía.

El primero en confirmar la salida de Josef Martínez fue el entrenador Gerardo ‘El Tata’ Martino al decir el 21 de octubre de 2023 que “está claro que Josef no será de la partida en esa gira (por Asia) y analizaremos otras situaciones para no correr ningún tipo de riesgo sobre todo con aquellos jugadores que no van a seguir en la institución“. Luego, llegaría la despedida por parte de Inter Miami y el delantero empezaba a preparar su respuesta.

David Beckham, los hermanos Mas y las directivas de Inter Miami, decidieron que Martínez y dos compañeros más de Lionel Messi fueran los primeros jugadores en salir del equipo de cara a la temporada 2024. Con el siguiente mensaje en X (Twitter) los despidieron: “Gracias. Víctor Ulloa, Josef Martínez y Jake LaCava, no volverán al club la próxima temporada, ¡les deseamos todo lo mejor!”.

Josef Martínez terminó su etapa como jugador de Inter Miami siendo el segundo futbolista mejor pagado por detrás de los $20.446.667 dólares que gana Lionel Messi al año. A pesar de que el delantero venezolano tenía un salario de más de US$4.3 millones, no pudo rendir para que le renovaran el contrato, y se despidió con 12 goles, 3 asistencias y 2.570 minutos jugados en 40 partidos.

Josef Martínez le responde a Inter Miami por despedirlo del equipo de Messi

Lejos de mostrarse molesto o disgustado por su salida, Josef Martínez le respondió a David Beckham e Inter Miami con la siguiente publicación en Instagram por despedirlo de manera pública con un mensaje en X (Twitter): “Ha sido una bonita etapa. Conservaré siempre el cariño que me dieron. Gracias a todos por este año tan especial. Y principalmente a miles de venezolanos por tanto amor y hacerme sentir en casa”.

El mensaje de Leo Messi tras confirmarse la salida de Josef Martínez en Inter Miami

Luego de que el entrenador Gerardo Martino confirmara la salida de Josef Martínez tras el último partido de Inter Miami en la MLS 2023, el primer mensaje de Leo Messi fueron unas palabras que manifestaron sentirse orgulloso del delantero venezolano y todo el equipo por la temporada que vivieron. Además, el jugador argentino incluyó a Martínez en tres de las diez fotos que publicó en el post de Instagram.