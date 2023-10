El mundo del fútbol vivió una de sus mejores épocas cuando Lionel Messi y Cristiano Ronaldo no paraban de registrar goles, asistencias, victorias, títulos y actuaciones épicas en el balompié de Europa. Esta era, lamentablemente, se acabó, pero un nuevo ranking decidió presumir a Leo por encima de CR7.

Luego de un regreso a Manchester United que terminó sin títulos, Cristiano decidió abrir la puerta del fútbol de Arabia Saudita para que la danza de los millones de dólares empezara a buscar las estrellas del fútbol mundial. La era de Ronaldo en las canchas europeas terminó el 30 de diciembre de 2022 cuando firmó con el Al-Nassr FC un contrato por dos años y unos US$200 millones, según Fabrizio Romano.

En algo que muy pocas personas se imaginaron ver, Leo Messi fue silbado en varias ocasiones como jugador de París Saint-Germain. El futbolista argentino no la pasó nada bien en el PSG a pesar de que ganó dos títulos de Ligue 1 (liga de Francia), por lo que decidió cambiar la presión europea por más tiempo en familia.

La era de Lionel Messi jugando en Europa terminó de manera oficial el 15 de julio de 2023 cuando firmó con Inter Miami. La rivalidad entre Leo y Cristiano Ronaldo en el viejo continente había acabado, pero tras la confirmación por parte del mismo CR7, volvió surgir un ranking que los comparó.

“Aunque ya no estemos en Europa creo que él lo ha hecho bien, yo también lo he hecho bien y continuamos, el legado sigue, pero la rivalidad ya no. Ya lo he dicho muchas veces, 15 años en la cima y terminamos por ser, no amigos, porque nunca cenamos juntos, pero somos colegas profesionales y nos respetamos mutuamente“, dijo Cristiano el 6 de septiembre de 2023 antes de ser parte de una nueva comparación con Leo Messi.

Messi primero, Cristiano último: El nuevo ranking que presume al jugador argentino

A la hora de buscar expertos en estadísticas, OPTA da un paso al frente, y por medio de una de sus cuentas afiliadas de X (Twitter), publicó el ranking de los seis jugadores “con más regates (dribles) completados en las cinco grandes ligas de Europa (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga y Ligue 1) desde que están disponibles los datos completos para cada competición (2006-07)”. Lionel Messi quedó primero y Cristiano Ronaldo último; mientras que Eden Hazard, Franck Ribéry, Neymar y Wilfred Zaha completan este Top-6.

La estadística de la perfección en la que Lionel Messi supera a Cristiano Ronaldo

Antes de conocer que Leo Messi es el jugador con más regates (2.358) de las cinco ligas grandes de Europa, SofaScore, portal especializado en estadísticas y calificaciones en el fútbol, publicó el Top-10 de los jugadores con más puntuaciones perfectas. El jugador argentino fue primero con 36 puntajes de 10 puntos, mientras que Cristiano Ronaldo fue cuarto con ocho de este valor de calificación. También hicieron parte de este ranking jugadores de la talla de Kylian Mbappé, Neymar, Kevin De Bruyne y Robert Lewandowski.