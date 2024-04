Semana clave en Barcelona. París Saint Germain y Real Madrid aparecen en el horizonte de una entidad donde se habla de días vitales para entender que pasa con el banco de suplentes del conjunto culé. Aseguran que la vía alemana conformada por los Hansi Flick, Julian Nagelsmann y Thomas Tuchel se viene cayendo. Solo hay dos nombres ahora mismo en la baraja de opciones de Joan Laporta.

Por Barcelona el Diario Sport se muestra tajante. La posibilidad de contar con un DT alemán ha ido perdiendo fuelle a medida que los meses han pasado. Meses donde Xavi de momento no da marcha atrás en su salida y donde el equipo se encuentra en el mejor instante de la temporada. Solo Flick todavía tiene alguna opción por que se encuentra en condición de agente libre e incluso otros como Roberto De Zerbi se muestran imposibles por su cláusula. ¿Qué opciones se tienen entonces?

La cosa se encuentra en manos de Xavi o Rafa Márquez. No hay más para Barcelona ahora mismo según indican por Sport. Se pretende que Hernández siga al frente de un barco que lentamente ha venido recuperando fuelle y buenas sensaciones. No será fácil por los deseos de fichar que mantiene el entrenador y por como los choques del pasado con la dirección deportiva han estado lejos de gustar a ambas partes. Si hay divorcio la opción número uno es el ex defensor mexicano.

Su presente en Barcelona B y la cercanía con La Masía ayuda en este sentido. Márquez hace parte de un cuerpo técnico que conoce mejor que nadie a los talentos que han venido llegando a manos de Xavi. En una entidad donde los grandes fichajes seguirán postpuestos, nombres como el de Rafa ayudan a la hora de pensar en una transición en la era post Hernández.

Rafa Márquez es la primera hoja de vida que se tiene si Xavi deja Barcelona. Es el titular de la mañana por una ciudad de Barcelona donde se vienen días claves. Se espera por Sport que para dentro de una semana se tenga en claro si hay o no verdaderas opciones de contar con Hernández más allá del 30 de junio. Los Tuchel, Nagelsmann o Flick se encuentran prácticamente fuera de la carrera por comandar el banco de suplentes del conjunto culé.

Deco pide calma por Xavi

“De momento no hay ningún plan. Si hay alguno ya hablaremos…Es buena señal que estemos recuperando jugadores y sensaciones. Por primera vez estamos casi al completo”, palabras del director deportivo a la hora de ser consultado por el futuro del DT. De momento y como se dice en Sport, la ecuación no sale de Xavi y Rafa Márquez para la campaña 2024/2025.

El partido de los 50 millones

Si Barcelona quiere quedarse con dicha cifra en el próximo Mundial de Clubes necesitará eliminar al PSG y esperar una mano amiga del Dortmund. Atlético de Madrid les pasa por 6 puntos con 10 en juego de cara al coeficiente UEFA. Una clasificación de los Colchoneros obliga a ganar la Champions para decir presente.