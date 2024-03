En el mundo de la MLS se instaló la narrativa de que la situación económica de Inter Miami era tan delicada que literalmente estaban jodidos, según le dijo un dirigente rival a Tom Bogert, del portal The Athletic. Menos de un mes después, se confirmó que el equipo intercambió a uno de los jugadores más cercanos a Lionel Messi. ¡Oh, oh!

Algo de razón tenían… Bogert había mencionado en X que cinco jugadores del actual plantel de Inter Miami, Gregore, Jean Mota, DeAndre Yedlin, Robert Taylor y Sergii Kryvtsov, estaban disponibles para salir del equipo porque existía la necesidad reducir gastos por salarios de jugadores y añadir más fondos de asignación general. Dos ya dejaron de ser compañeros de Leo Messi.

Desde que Messi se convirtió en jugador de Inter Miami el 15 de julio de 2023, las jerarquías en el equipo empezaron a cambiar y aquel jugador que venía siendo capitán no tuvo ningún problema en cederle la cinta. Tal fue la cercanía que llegaron a tener que a la hora de alzar el primer título en la historia del club, el futbolista argentino le devolvió la capitanía para que juntos levantaran el trofeo de la Leagues Cup 2023.

“Me dijo que cuando entrase él me iba dar la cinta. Yo le dije que no, que él era el capitan y que estaba bien que así sea. Él insistió que yo iba ser el capitán. Y bueno…”, reveló Lionel Messi en la serie ‘Messi meets America’ (Messi llega a Estados Unidos) sobre la conversación que tuvo con el jugador que Inter Miami intercambió por dinero en la MLS 2024.

Luego de la salida de Gregore, mediocampista brasilero que era uno de los capitanes del equipo y que había sido el Jugador Más Valioso del equipo en el 2021, Inter Miami seguía necesitando liberar espacio salarial. Por ese motivo, decidieron intercambiar al lateral derecho titular del equipo que tiene más de 80 partidos con la Selección de Estados Unidos.

Inter Miami intercambió a uno de los jugadores más cercanos a Messi

“Noticia de última hora: Inter Miami cambia a DeAndre Yedlin al FC Cincinnati, confirma un funcionario del club. Miami obtiene $172.000 en GAM (fondos de asignación general), libera $683,000 en cargo salarial”, publicó Michelle Kaufman, del diario Miami Herald, en X.

Todos los partidos de Messi en Inter Miami se pueden ver a través de Apple TV.