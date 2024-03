Era el clásico de la Florida y se esperaba un partido cerrado y muy friccionado. Sin embargo, solo un equipo se presentó a la cancha del estadio Chase, metafóricamente hablando, porque Inter Miami pasó por arriba a Orlando City con el efecto Lionel Messi en todo su esplendor. Hasta una bebé tuvo que ver con lo que puede llegar hacer el jugador argentino.

El reloj del partido del 2 de marzo de 2024 no había llegado a los cinco minutos cuando Inter Miami ya estaba arriba en el marcador con la nueva sociedad que encontró el entrenador Gerardo ‘Tata’ Martino. Asistencia de Julian Gressel y Luis Suárez anotó el primer gol con la camiseta número 9 del equipo rosa. La magia de Leo Messi estaba por llegar.

Se repitió la fórmula Gressel y Suárez para el 2 a 0 a favor de Inter Miami antes de que al minuto 33 Messi demostrara que no iba a estar tan preciso a la hora de cobrar tiros libres. Quizás por eso fue el golpe a la bebé en una de las tribunas del estadio Chase. Llegó la hora del segundo tiempo, el marcador parcial iba 3 a 0 con un gol de Robert Taylor y el video protagonista de esta historia se estaba preparando para llegar a miles de reproducciones en X.

El show de Lionel Messi en la tercera fecha de la temporada MLS 2024 para Inter Miami empezó con un gol de pecho al minuto 12 del segundo tiempo. Luego, cinco minutos después, demostró por qué se entiende tan bien con Luis Suárez y de cabeza puso el quinto y definitivo gol de la goleada 5 a 0 contra Orlando City. Eso sí, el partido no se iba a acabar sin una nueva muestra de lo que puede llegar hacer el ’10’ argentino.

A pesar de ir ganando, gustando y goleando, a Orlando City, Leo Messi no salió del campo, jugó todo el partido y en los minutos finales tuvo la oportunidad de anotar un gol de tiro libre. El jugador argentino no estaba fino desde la táctica fija, una rareza, e impactó el balón que terminó en una de las tribunas del estadio de Inter Miami. Lo que hasta el momento no se sabía es que esa pelota iba a terminar golpeando a una bebé. La reacción del que sería el papá dio mucho de qué hablar.

¿Era el papá? Así reaccionó tras ver a la bebé golpeada por un tiro libre de Messi

Sin la certeza de saber si era o no el papá de la bebé golpeada por un tiro libre libre de Messi en Inter Miami vs. Orlando City, la voz que más se escucha en el video viral reaccionó al ver la situación con unas frases que generaron mil y una opiniones: “¡Uh! Le pegó a la nena, le pegó a la nena. ¿Estás bien, mi amor? Te pegó Messi igual, eh. No pasa nada”.

El próximo partido de Inter Miami y Lionel Messi

Luego de un inicio más que prometedor en la temporada MLS 2024 con dos victorias, una fue por goleada, y una derrota, el desafío de Inter Miami y Lionel Messi por ganar los $5 millones de dólares que le da la Copa de Campeones Concacaf 2024 al campeón inicia con el partido de ida contra Nashville SC el jueves 7 de marzo a las 21:00 ET (23:00 ARG) por los octavos de final. En cuanto a la liga de Estados Unidos, el próximo partido será el domingo 10 de marzo vs. CF Montreal a las 17:00 ET (19:00 ARG).

