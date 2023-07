Boca Juniors y el camino de Paolo Guerrero se debieron unir para muchos fanáticos. Esa habría sido la mejor novela escrita, pero lastimosamente nunca se pudo concretar. Lo cual termina siendo un dolor de cabeza para quienes deseamos gozar de esa posibilidad.

Nunca se supo el motivo principal de cómo no se concretó esa alianza entre el jugador y la institución. En Argentina no jugó para Boca Juniors, pero sí llegó a Racing, equipo de donde ya salió por la puerta de atrás. Luego de no conseguir los minutos que deseaba.

Para el capitán de la Selección Peruana el tema es muy claro, su posible llegada a Boca Juniors no fue un tema económico. Tampoco pasó por un capricho personal, como se habló en algunos medios de comunicación. Se frustró por eventualidades generales.

¿POR QUÉ PAOLO GUERRERO NO JUGÓ EN BOCA JUNIORS?

Hoy, después de muchos años, habló en ESPN con el Pollo Vignolo, ahí Paolo Guerrero sostuvo: “Estuve cerca de ir a Boca Juniors en el último tiempo. Tuve conversaciones con Juan Román Riquelme, cuando estaba en Internacional. No sé llegó a un acuerdo porque en el 2022 no estaba bien. Ahora estoy perfecto”.

Ahora mismo, resulta casi imposible ver el nombre de Paolo Guerrero en Boca Juniors. Pero el motivo principal para no verlo a plenitud en el cuadro xeneize, se desconoció. Lo explicó ahora de forma correcta el goleador peruano. Quien se encuentra libre, a la espera de novedades en su futuro.