Después de una Copa América 2024 tensa, donde prácticamente no jugó por un tema de lesión, pero estuvo junto al grupo de forma constante. Luis Advíncula fue el hombre que se paró frente a La Foquita Farfán, para conversar junto a Roberto Guizasola en Enfocados. El popular programa de internet expuso recientemente la famosa entrevista, donde se tocaron muchos aspectos de interés. Acá vamos a detallar lo que contó Lucho sobre un asunto bastante mencionado por muchos.

¿Cómo fue la pelea entre Carlos Zambrano y Luis Advíncula?

Luis Advíncula habló de su relación con Carlos Zambrano, precisamente, en el momento donde peleó El León contra uno de sus propios compañeros. La recordada ida a las manos del peruano con Darío Benedetto, quien lo atacó por la espalda, como se recuerda: “Perdió mi compadre, se lo regalaron de gratis, le tocó perder. Lo que pasa es que Benedetto iba adelante y él atrás, Benedetto gira y Carlos no esperaba que le meta un ‘wantán’ (puñete)”.

El lateral derecho de la Selección Peruana y Boca Juniors, expuso lo que pasó específicamente en ese instante. Lo que quizás se desconocía, a ciencia cierta. Si hubo o no venganza de Carlos Zambrano, hacia El Pipa: “Él reacciona, pero lo agarran. Cuando las aguas se enfrían, ya está. Igual yo metí mi candelita, ‘¿Te vas a quedar así?’ le dije, ‘¿Te vas a quedar así?’, me dijo ‘Yo lo agarro, yo lo agarro’. ¿A quién va a agarrar? A nadie agarró”.

Añadiendo detalles de la vida de Carlos Zambrano, quien muchas veces es visto como una persona agresiva. Pero para Lucho es claro, Advíncula conoce al ser humano de cerca, por eso sale a defenderlo en cualquier tipo de polémica, donde esté metido su compatriota y amigo: “Creo que Carlos es un tipo que se le salta la cadena, pero de vez en cuando también piensa, iba a ser un problema más después que él lo busque para pelearse, en Boca se enteran de todo”.

Es más, agradeció frente a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, el tiempo que le entregó como persona, cuando recién Luis Advíncula había llegado a Boca Juniors. Antes que sea uno de los grandes referentes en el plantel xeneize, como es ahora: “Carlos (Zambrano) fue el que me recibió allá en Boca. Fue el que me acopló al grupo. Lo conozco de toda la vida al trinchudo y me sirvió de mucho tenerlo ahí en el club para adaptarme mejor”.

¿Cuál es el valor de Luis Advíncula actualmente?

Atrás quedan las épocas donde jugó en Sporting Cristal, y pasó por clubes como Vitória Setúbal, Hoffenheim, Ponte Preta, SK Tavriya, entre otros. Luis Advíncula fue un trotamundos de aquellos, al día de hoy en Boca Juniors está valiendo 1 millón de euros, según la información presentada en el portal principal de Transfermarkt. Donde es considerado por muchos como uno de los más enormes ídolos de la actualidad.

¿Cuál es el valor actual de Carlos Zambrano?

Si se va de Alianza Lima, hoy por hoy, es difícil que dé un salto de calidad al extranjero. El motivo es muy sencillo, antes estaba cotizado en 8 millones de euros cuando jugaba en el Eintracht Frankfurt en la temporada 2014. Desde ahí su rendimiento fue de más a menos, para llegar hasta los 375 mil hoy en el conjunto íntimo. Información de Transfermarkt en su web especializada sobre el presente de Carlos Zambrano.