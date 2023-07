Contratar a la jerarquía más grande del fútbol peruano es un aval de éxito asegurado, eso lo creen en LDU Quito de Ecuador. Pero lastimosamente, les llega en la parte final de su carrera. Aunque, confían ciegamente en sus características de delantero.

Es un goleador de raza Paolo Guerrero, por eso en su primera charla posterior a su presentación con camiseta Alba. Destacó que está adaptándose a este reto, muy diferente a lo vivido en Racing Club de Argentina. El capitán de la Selección Peruana sabe donde está.

Mediante una entrevista con GOLTV, Paolo Guerrero señaló tener una labor pendiente, primordial en el fútbol ecuatoriano: “No le tengo temor a la altura, pero respeto sí. Espero sentirme en los próximos días mejor y cómodo para poder desenvolverme como yo quiero y necesita el equipo”.

Sabe bien el ex delantero del Corinthians, Inter de Porto Alegre, y Flamengo en Brasil, que debe estar apto para el rendimiento que le exigirán en el balompié norteño. Por eso coloca un pequeño pero: “Lo único que quiero es adaptarme rápidamente a la altura. Estoy en perfectas condiciones para jugar”.

EL GRAN SUEÑO DE PAOLO GUERRERO CON LDU QUITO:

Para cumplir el sueño de su vida profesional, solo debe ponerse a trabajar y cumplir en cancha todas las expectativas depositadas en él: “Soñar fútbol, comer fútbol y pensar fútbol. Creo que eso es lo mejor que uno puede hacer. La preparación, el cuidado, mi vida es el fútbol. Eso para mí no tiene precio y no lo cambio por nada en el mundo”.

Finalmente, Paolo Guerrero en LDU Quito tiene un reto grande, que es marcar historia de aquí al cierre de temporada: “Nunca me he trazado metas de gol a lo largo de toda mi carrera, porque para mí lo más importante es el equipo. Cuando gana el equipo, ganan todos. Obviamente, si es que puedo marcar en todos los partidos, bienvenido sea. Me quedo satisfecho cuando el equipo gana”.

Mira las mejores jugadas de este partido en The Highlights APP

¿Dónde ver a la selección de Perú vs. Paraguay?

El partido de la selección de Perú vs. Paraguay por el torneo Eliminatorias CONMEBOL a la Copa del Mundo 2026 a las 6:30 p.m este jueves, 7 de septiembre, se verá en los siguientes canales.

América Televisión y ATV para señal abierta. Movistar Deportes en cable. Las aplicaciones de streaming son: América TVGO y Movistar Play.

¿Cuándo y dónde adquirir las entradas para los partidos de la selección de Perú en Eliminatorias?

Mediante comunicado oficial, la selección de Perú dio a conocer que los hinchas podrán adquirir sus entradas a través de la plataforma de Joinnus.