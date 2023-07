La situación de Kylian Mbappé es tensa. Paris Saint-Germain (PSG) presiona para vender al jugador y se desconoce qué será de su futuro. Un abogado deportivo ha asegurado que el francés podría acudir a la justicia deportiva y rescindir unilateralmente su contrato.

PSG presiona a Kylian Mbappé para que acepte una oferta en este mercado y lo ha apartado de la gira de pretemporada. Se sabe que el club envió a Adrien Rabiot a las tribunas cuando se vio en una situación similar en 2019 y el atacante podría recurrir a la justicia.

Mattia Grassani, abogado deportivo que trabaja para varios clubes de la Serie A, ha declarado ante TvPlay sobre la situación del jugador. “Si se confirman los comportamientos de acoso y discriminatorios, la resolución del contrato es posible“.

¿Mbappé puede salir gratis?

El abogado aseguró que el francés podría abandonar PSG en libertad de acción. “Mbappé se puede desvincular si los comportamientos no se limitan a una no convocatoria para un partido de liga y, en cambio, son una situación reiterada de falta de consideración hacia el jugador y aislamiento, debido a una razón absolutamente clara: su voluntad de no renovar“.

“Cuando un jugador llega al último año de contrato, a cualquier nivel, la fase es crítica y el matrimonio se puede romper por culpa del uno o del otro. Si hasta el 13 de agosto a Mbappé se le impide desarrollar las actividades con el primer equipo, participar en los entrenamientos, en las reuniones con los entrenadores, ser parte de las convocatorias, existirán los requisitos para recurrir a la justicia deportiva de Francia” añadió.