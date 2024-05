Los blues vapulearon al West Ham en una Premier League que se acerca al final del camino. Pochettino sigue siendo preguntado por un futuro en Chelsea que de momento no parece tener respuestas claras.

Chelsea parecía tener una fiesta asegurada en Stamford Bridge luego de que los hombres de Mauricio Pochettino derrotasen al West Ham por 5-0. Victoria clave para unos Blues donde eso sí, parecen seguir en el aire las dudas sobre la continuidad del entrenador argentino. La directiva de Todd Boehly tendrá la última palabra al final del camino. Quedan tres partidos de Premier League.

Dos de Nico Jackson, uno de Cole Palmer y los Conor Gallagher o Noni Madueke acompañando el resultado. Chelsea acumula ya tres partidos sin derrotas y un par de victorias que ante Tottenham y los Hammers que permiten soñar con Europa. Momentos de paz sobre el césped de Stamford Bridge mientras cada rueda de prensa de Pochettino acompaña la misma pregunta. ¿Sigue o no el argentino en una próxima campaña donde las exigencias serán aún mayores por Premier?

“Supongo que porque tengo un año más de contrato voy a estar aquí. Pero ya basta de rumores estúpidos. Hay que preguntarle al club si quieren que siga o no, que no escriba cosas que no tengan sentido…Queremos demostrar, después de todas estas circunstancias y toda esta situación, que merecemos estar aquí la próxima temporada”, empezaba el argentino en una de sus últimas ruedas de prensa. Por el oeste de Londres los rumores de un cambio en el banco de suplentes han acompañado toda la temporada.

Ayer y tras derrotar por 5-0 al West Ham, volvieron las mismas preguntas alrededor de un Mauricio Pochettino que pide solo pensar en lo que viene: “No quiero decir nada porque desde el principio de temporada dije que debíamos ganar porque somos el Chelsea. Necesitamos ser maduros, mantener el impulso y buscar mejorar en cada partido. Estamos intentando estar en Europa. Será bueno para el equipo y para los jugadores estar en Europa esta temporada”.

Pochettino festejando con sus jugadores tras el 5-0 a West Ham: IMAGO

Pochettino tiene contrato hasta el 30 de junio del 2025. Una fecha donde Chelsea espera recoger algunos de los frutos de un proceso que hasta aquí ha tenido todo menos paz. Los más de 1000 millones de euros invertidos en fichajes de momento no sirven para pelear por las plazas de una Champions League que de momento es imposible. Los blues son sétimos con 54 unidades en 35 partidos y a 6 de un Tottenham que es quinto ahora mismo. Mauricio pide a la directiva de los londinenses que terminen con los rumores o aclaren su situación.

¿Qué le queda al Chelsea?

Para ser concretos tres partidos. Por Premier habrá que visitar al Nottingham Forest y al Brighton. Se terminará todo recibiendo al Bournemouth. Tras caer ante Manchester City por las semifinales de la FA Cup, se lucha contra las matemáticas en la primera división inglesa para poder pisar Europa o Conference League en la próxima temporada.

El anti récord de Enzo Fernández

El argentino se recupera de su lesión mientras los blues dan un paso al frente sin su presencia. Cuesta creerlo, pero Chelsea solo ha perdido 2 de los 8 partidos cuando no cuenta con el volante. Wolves y Brentford fueron derrotas, mientras que se sacaron puntos ante los West Ham, Tottenham, Villa, Everton, Leicester y Crystal Palace. Recuperar al mejor Enzo Fernández, otra tarea pendiente en Stamford Bridge.