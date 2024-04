La prensa inglesa especula con la continuidad del argentino al frente de The Bridge, así como con una revolución para no tener problemas a largo plazo. Pueden darse once salidas en Chelsea de Pochettino.

Año más que difícil para Chelsea, donde las promesas del proyecto nuevamente parecen lejos y donde ya hay obligaciones pensando en el verano. Los blues empiezan a mirar al mercado con la continuidad de Mauricio Pochettino cada vez menos descartada y con hasta once jugadores en la rampa de salida. Londres, más que pendiente de las decisiones de la Premier League.

Esta historia no comienza con Poch al frente del barco. Si con un gasto de más de 1000 millones de euros en fichajes con Todd Boehly que obligaba a éxitos tanto deportivos como económicos que no han llegado. Salvo victoria en la FA Cup Chelsea apunta a no contar con plaza en los torneos internacionales de UEFA en unos meses. Dicha vía no es imposible por la Premier, pero la carrera es tan exigente como llena de rivales. Si no se llega, hay que vender y ya existen nombres a tener en cuenta.

Conor Gallagher, Trevoh Chalobah, Ian Maatsen, Armando Broja, Lewis Hall, Marc Cucurella, Malang Sarr, Thiago Silva (termina contrato), Romelu Lukaku, Kepa Arrizabalaga y Hakim Ziyech. Son los nombres apuntados por The Sun a la hora de hablar de la limpia que se viene en un equipo donde Pochettino seguiría al frente. Las semifinales de FA Cup ante Manchester City, punto clave en todos los sentidos.

“No estamos a la altura de la historia del club. Tenemos que aceptarlo y ser críticos. Soy el primer responsable…Pero los jugadores también deben asumir su responsabilidad. No somos lo suficientemente buenos”, palabras del ex Newell’s semanas atrás para explicar su mirada sobre una crisis extendida en el tiempo desde la salida de Thomas Tuchel. Chelsea mira al verano y varios de sus fichajes récord pueden tener los días contados.

¿Qué les queda por Premier? Más allá de dichas semis ante City, la carrera por las plazas europeas se encuentra más caliente que nunca. Chelsea es ahora mismo noveno en la tabla y con 44 puntos. Everton, Arsenal, Villa, Tottenham, West Ham, Forest, Brighton y Bournemouth, el camino final a la espera de que los clubes ingleses aseguren la quinta plaza vía Champions para otros aspirantes. Pochettino, ante las semanas más importantes de su ciclo en The Bridge.

Limpia total

“Necesitamos aceptar, trabajar e intentar solucionar este tipo de problema. Siempre cuando llega el final de temporada, tenemos que analizar la plantilla y lo que nos falta para intentar sumar gente con capacidad para aportar lo que estamos viendo hoy, para mejorar en las próximas temporadas”, palabras del argentino en la previa a Everton. El no tener problemas con el Fair Play Financiero se hace una obligación para el futuro. Los casos de los Toffes y Forest en cuanto a reducción de puntos, otro espejo en el que no se quiere ver a la entidad.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pochettino?

Concretamente hasta el 30 de junio del 2025. Hablamos de solo 14 meses de vínculo laboral para el argentino antes de tener que reunirse con la directiva a mirar por el futuro. Los rumores de los José Mourinho y hasta Thomas Tuchel, de momento descartados por algunos tabloides ingleses.