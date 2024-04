Luis Enrique no anduvo con vueltas para responder a la pregunta que le hicieron sobre quién representa mejor los valores del Barcelona, en la previa del choque que sus dirigidos del París Saint-Germain tendrán con el elenco culé comandado por Xavi Hernández por la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2023/2024.

“Sin ninguna duda, yo. Mira los datos y los títulos, la posesión, la presión alta… Sin ninguna duda yo, aunque habrá gente que piense lo contrario”, apuntó el actual estratega del PSG, quien considera haber marcado la historia del Blaugrana, su rival de turno, con su paso en los banquillos.

Por otro lado, a raíz del partido que se llevará a cabo este miércoles en el Parque de los Príncipes, Luis Enrique comentó: “Somos dos equipos con una misma idea. Somos ofensivos y queremos recuperar el balón rápido. Este es nuestro objetivo. Esperamos ser mejores que ellos. Es un parrido complicado y además hay una rivalidad que espero que sea sana y que se vea un gran espectáculo. Que se vean dos buenos partidos de fútbol”.

Por otro lado, a raíz de quién es el favorito, contestó: “Aunque no lo acepte habrá gente que lo piense. No me importa. Cuando empieza a rodar el balón es cuando es importante. Quien sea más agresivo y efectivo tendrá más opciones. Que me pongan el rol de favorito… prefiero que me pongan el papel de víctima“.

Luis Enrique admitió que enfrentar al Barcelona será especial para él

Luis Enrique no ocultó sus sensaciones por enfrentar al Barcelona en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League: “Es un partido distinto para mí, también me enfrenté al Barça con el Sporting y le hice goles. Al final eres un profesional. Es evidente que tengo una relación de amor total con el Barça pero estoy convencido de poder darle al PSG títulos“.

Luis Enrique no quiso focalizar sus respuestas en Kylian Mbappé

Tal como viene sucediendo el último tiempo por todos los rumores en torno al presente y futuro de Kylian Mbappé, Luis Enrique volvió a ser consultado puntualmente por el delantero y por cómo lo ve de frente al duelo con el Barcelona. No obstante, el entrenador se abstuvo a focalizarse en las individualidades.

“Creo que me haces una pregunta individual y yo hablo en general, estamos en un gran momento y llega el cruce en el mejor momento para nosotros. Espero que la ambición supere a la presión, no tenemos ninguna presión. Desde el principio dije que veía un exceso de responsabilidad y eso ha desaparecido y hay una ilusión y una ambición desmesurada y hay muchas ganas de jugar ante un gran Barça”, manifestó Luis Enrique.