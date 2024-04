Este martes 9 de abril los ojos del planeta fútbol se enfocarán en el Real Madrid vs. Manchester City, duelo correspondiente a la ida de los Cuartos de Final de la UEFA Champions League 2023/2024, más allá de que en simultáneo también habrá otro espectáculo interesante entre el Arsenal, actual líder de la Premier League, y un histórico de la competencia internacional como lo es el Bayern Munich.

Pero lo cierto es que no hay nada con que remover como plato fuerte al enfrentamiento entre los conjuntos de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola, casualmente, los últimos dos campeones del continente europeo que, justamente, se midieron en los dos más recientes ejemplares de la Semifinal con una victoria por bando.

Pero a diferencia de lo que fueron los cruces mencionados, el de este martes tendrá la particularidad que contará con las obras de la reforma del Santiago Bernabéu a punto de terminar. Y entre las nuevas funcionalidades que ya están en práctica, se encuentra la del cielorraso del recinto, lo que haría a la casa del Real Madrid como una verdadera olla a presión.

Al respecto le consultaron a Pep Guardiola sobre esta peculiaridad. No obstante, dio todas las señales posibles para que se viera que no es un factor que le preocupe demasiado: ”Estoy curioso por verlo. No he estado nunca en un partido… Bueno igual en pretemporada en Estados Unidos alguna vez, pero en un partido oficial nunca he estado (con el techo cerrado) y tengo ganas de verlo”.

Del mismo modo, con visible ironía -al mejor estilo Pep-, remarcó que en la Semifinal del 2023 el Bernabéu lució a medio terminar. ”El año pasado estaba casi casi acabado… ¿Ahora ya está? ¿Se va a jugar con el techo cerrado?”, consultó a la periodista de Movistar+, que le contestó: ”sonará de una manera especial”. Y Guardiola, entre risas, replicó: ”¿Ah, sí? ¿Por el ruido? Bien, pues vamos a verlo”.

¿A qué hora juegan Real Madrid y Manchester City por la Champions League?

El Real Madrid de Carlo Ancelotti y el Manchester City de Pep Guardiola se medirán este martes 9 de abril en el Estadio Santiago Bernabéu. El horario de inicio será a las 21:00 horas de Europa Central, a las 16 de Argentina y Uruguay; 15 de Chile, Venezuela y Bolivia; 14 de Colombia, Ecuador y Perú; y 13 de la Ciudad de México.

¿Cuándo es la vuelta del Real Madrid vs. Manchester City?

Luego de la cita en el Estadio Santiago Bernabéu de este martes 9 de abril, Real Madrid y Manchester City se volverán a ver las caras el miércoles 17 del mismo mes, también a las 21:00 horas CET, en el duelo que definirá uno de los cupos para la Semifinal de la UEFA Champions League 2023/2024.