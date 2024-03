El final de la era Jürgen Klopp por la ciudad de Liverpool promete un giro de 180º en el gigante británico. Fabrizio Romano confirma el seguimiento que Real Madrid hace por Anfield Road alrededor de uno de los futbolistas más cotizados del proyecto del alemán. Un viejo hincha del Barcelona entra en la ecuación pensando en reforzar una zona del campo sin dueño a largo plazo. 2025, la clave de todo.

Liverpool vive momentos de planificación. La marcha de Klopp a finales de campaña abre la puerta a decenas de operaciones que marcarán el verano por Merseyside. Varios futbolistas titulares terminan contrato el año que viene y a la espera de novedades. Fabrizio Romano confirma el seguimiento por parte del Real Madrid hacia la figura de Trent Alexander Arnold. Aquel verdugo del Barcelona en las semifinales de la Champions del 2019 empieza a ser valorado de lleno.

“Real Madrid sigue de cerca la situación contractual de Trent Alexander-Arnold en el Liverpool. El acuerdo actual vence en junio del 2025 y no hay conversaciones en curso hasta el momento. El Liverpool no ha manifestado ningún deseo de vender en este momento. Hasta el momento no hay indicios de la opinión del jugador”, palabras de Fabrizio Romano en su cuenta de Twitter. La búsqueda de laterales derechos para el futuro en el Santiago Bernabéu se remonta ya a inicios del 2021. El internacional inglés y pieza angular de los planes de Jürgen Klopp entra en los análisis.

Un futbolista cargado de técnica y que por supuesto no le faltarán ofertas en caso de abrirse la puerta. Arnold ha vivido momentos de todo tipo en un Liverpool que supone su casa desde que comenzase su carrera y donde se alistan todos para una nueva era. Lo más curioso de esta situación suponen sus viejas palabras alrededor de un posible paso al Camp Nou de Barcelona. Otros pilares como Mohamed Salah o Virgil Van Dijk también terminan contrato a finales de la temporada 2024/2025.

“Diría que mi otro equipo favorito es el Barcelona. Siento que tienen los mismos valores y creencias que el Liverpool, les gusta sacar jugadores de la cantera”, aseguró años atrás a la revista GQ el inglés. La información alrededor del interés del Real Madrid explota en plena concentración de Inglaterra de cara a la Eurocopa del verano por Alemania. Trent Alexander-Arnold, como ya lo hiciese en su día Reece James, entra de lleno en el radar del Santiago Bernabéu.

¿Cuánto costaría al Real Madrid Trent Alexander-Arnold?

A sus 25 años en lateral ostenta ya una valoración cercana a los 70 millones de euros. Portales como Transfermarkt hablan de uno de los activos más importantes de la plantilla del Liverpool. Los Reds no son un club estado y como ocurre en Bayern Múnich con Alphonso Davies, habrá que ver como altera su precio esa relación contrato tiempo que se encuentra en el aire. Es la de demarcación que más problemas ha dado al Real Madrid en clave de mercado a lo largo de los últimos tiempos.

Los números de Trent Alexander-Arnold en Liverpool

Canterano de toda la vida y multi campeón con Klopp. Trent Alexander-Arnold ha ganado todos los títulos posibles con un Liverpool donde se ha hecho un hueco desde el primer día. 302 partidos, 18 goles y 102 asistencias, sus números en Anfield. Dentro de todos sus éxitos destaca aquella victoria en la final de la Champions del 2019 ante Tottenham y en el estadio del Atlético de Madrid.