La Premier League se lleva una de las noticias del año. Jürgen Klopp y Liverpool han anunciado que separarán sus caminos a finales de temporada. Anfield se queda sin su último gran arquitecto de cara a la campaña 2024/2025. Merseyside se alista para una nueva tras un comunicado que marca el devenir de un proyecto que ganó cada torneo posible. ¿Quién toma las riendas?

“Jürgen Klopp ha anunciado su decisión de dejar el cargo de entrenador de Liverpool al final de la temporada, tras haber informado a los propietarios del club de su deseo de dejar su puesto en verano”, comunicado del gigante inglés minutos atrás. Todo esto por medio de un video donde el entrenador alemán habla de sus motivos para dar un paso al costado para buscar nuevos horizontes. El desgaste, la exigencia y la necesidad de recuperar energía se unen en una decisión inesperada para muchos. La Premier y sus medios empiezan a reaccionar.

Un auténtico shock recorre la Premier League ahora mismo. La era Klopp termina el 30 de junio en medio de una lucha total por el título de la primera división inglesa con Arsenal o Liverpool. El 8 de octubre de 2015, Jürgen firmaba un contrato como nuevo técnico del club hasta el 2018 que sobreviviría al paso del tiempo hasta este verano. En medio todo tipo de títulos, hasta tres finales de UEFA Champions League y un fútbol vertical que enamoró a Anfield Road. El alemán dio sus motivos para dar un paso costado.

“Entiendo que es un shock para la gente y quiero que sepan que amo todo de este club. Estoy convencido de que es la decisión que debo tomar. Me estoy quedando sin energía y no tengo problemas en decirlo, lo se desde hace un tiempo. No puedo seguir haciendo el trabajo una y otra vez después de tantos años. Os debo la verdad”, palabras de Klopp ante la cámara. El video filmado en la ciudad deportiva del Liverpool habla de un proceso que llega a su fin y que igualmente seguirá de la mano hasta el 30 de junio del 2024.

Nueve años comandó The Normal One este barco. Uno con el que se disputaron 466 batallas, 283 triunfos, 105 empates y apenas 78 derrotas. 962 goles a favor y 469 en contra, ejemplos de un fútbol al son del Heavy Metal que ha quedado marcado en la huella de todo Anfield. Ocho títulos, incluidas ediciones de cada frente jugado desde el 2015, marcas de una era Jürgen Klopp que a partir del 1 de julio del 2024 es historia en Merseyside.

El inicio del fin

“Cuando nos sentamos a hablar de posibles fichajes y de la próxima pretemporada me surgió un pensamiento. ‘Ya no estoy seguro de estar aquí’. Y me sorprendió a mí mismo, por lo que empecé a pesar en ello. La temporada pasada fue súper difícil y se que en otro equipo probablemente la decisión habría sido marcharme”, más extractos del comunicado de Klopp. Tenía contrato hasta el 2026, pero considera que es la decisión 100% correcta para todos. Afirma que no es la que le hubiera gustado tomar. Anfield le rendirá homenaje y sabe que tendrá nuevo capitán.

¿Y ahora qué?

Difícil saberlo. El staff de Klopp también dejará el club según comunicó Liverpool. Medios como The Athletic han hablado en los últimos meses de un seguimiento de cara al futuro de nombres como Xabi Alonso. Es el único que trasciende horas después de la noticia del año en la Premier League. Primer objetivo de los Reds, la final de la Carabao Cup vs. Chelsea donde su entrenador podría ganar un nuevo título. Jürgen reconoce que desde noviembre del 2023 la directiva lo sabe. The Special One pide un descanso.