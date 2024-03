Vestidos de morada y con la Y3 en la espalda salió Real Madrid a su último desafío previo a la doble batalla contra Manchester City. En frente aparecía un Athletic Club de Bilbao a una semana de la Copa del Rey y con la baja de Nico Williams. Partidazo en el Bernabéu en la previa y que acabó decidido por los goles de Rodrygo.

Andriy Lunin, Dani Carvajal y Ferland Mendy de laterales, Nacho junto a Antonio Rudiger, Toni Kroos, Valverde y Aurélien Tchouaméni en la medular. Todo esto respaldado por un ataque con Brahim, Rodrygo y Jude Bellingham. Así salió Real Madrid en un plan de Carlo Ancelotti marcado por morder desde el inicio. Vinicius, suspendido hasta el duelo de cuartos de la Champions, miraba todo desde afuera.

Los de Ernesto Valverde empezaron presionando arriba y con algunos tiros de esquina en el inicio. Un equipo valiente y con hambre en ataque. Grave error, pues con apenas 7 minutos una gran contra de Real Madrid acabó con Rodrygo reventando la portería izquierda de Aguirrezabala. Gran tanto para un Goes que por izquierda es otro y que cortó una buena racha de sequía en LaLiga. La defensa de la punta iniciaba bien para el local.

Real Madrid ya tenía lo que buscaba y desde dicho momento esperó para lo que mejor sabe hacer: atacar al espacio. Hubo varios momentos de control del Athletic Club, de posesiones largas pero de falta de peligro. Yeray dejaba el terreno de juego por lesión al 23 para que entrase Vivian. Baja de peso para un equipo que en una semana buscará la primera Copa del Rey en 40 años para Bilbao.

No pasaba mucho en casi 30 minutos tras el tanto inicial. Por momentos parecía que ambos se sentían cómodos en un escenario que no ponían en mucho riesgo las prioridades de cada uno. Fede Valverde al 38 daba el tercer remate al arco del Real Madrid en lo que íbamos de noche. Gran respuesta del portero del Athletic a una buena volea del charrúa afuera del aérea. Destacar que al 42 y de milagro tras algunos rebotes, un centro de Brahim no acabó con Vivian marcando en contra. Segundos después la tendría Tchouaméni. Primer tiempo de más a menos en el juego y donde costaba justificar la expectativa de la previa.

Una batalla menos

No hubo cambios para la segunda parte. Una donde Real Madrid buscaba por momentos dar un paso al frente que en el inicio no terminaba de consolidarse. Una gran contra con Rodrygo y Brahim buscándose acababa con un gran remate del malagueño al palo derecho. Respondía la visita con un latigazo de Williams a la salida de un córner parada por Lunin. Empezaba a animarse un Athletic con algo más de verticalidad.

Pidió penalti en dos oportunidades Real Madrid por acciones sobre Rodrygo. Fue el brasileño quien al 72 decidiría todo con una gran acción individual a pase de Bellingham que ponía el 2-0 para los Merengues. Los de Carlo Ancelotti ampliaban distancias en una noche que comenzaba a cerrarse con varios cambios.

Otro que tendría minutos tras justamente lesionarse ante los vascos en la primera fecha de LaLiga fue Eder Militao. Mimos para un hombre clave de cara a lo que viene. Se viene Manchester City en un Real Madrid que descansa el próximo fin de semana por la Copa del Rey. No ocurre lo mismo en un Athletic Club donde se viene una fecha clave para los de Valverde. En 9 días la casa blanca se juega para muchos los primeros 90 del partido del año.