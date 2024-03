Baja ante Celta de Vigo y Osasuna. Es la sanción que el Comité de Competición ha dado a Jude Bellingham por su expulsión en Valencia a manos de Gil Manzano. Real Madrid busca recursar dicho castigo ahora mismo y mientras se festeja la sufrida clasificación a cuartos de final de la Champions League en el Santiago Bernabéu. El volante de Carlo Ancelotti rompió el silencio anoche en zona mixta post Leipzig y dejó dardos tras uno de los episodios arbitrales más polémicos de la última década en LaLiga.

“Es un maldito gol, la pelota está en el aire”. Fue la frase por la que Bellingham, sumado a un tono agresivo como denuncia el acta de Gil Manzano en la Federación Española, valen para que el inglés tenga ahora mismo 180 minutos de sanción en LaLiga. Ese tanto anulado en Mestalla sigue siendo tema de conversación en un conjunto merengue donde se trabaja para que el británico pueda estar el 16 de marzo en Pamplona y ante el peligroso Osasuna. Ayer y en los micrófonos de Movistar, Jude pidió algo más que clemencia.

“¿Mi suspensión? No estoy seguro de poder decir mucho al respecto. Espero que el club lo recurra…Me gustaría pensar que La Liga utilizará un poco de sentido común”, palabras del inglés tras eliminar a Leipzig por la Copa de Europa. Un pase suyo a Vinicius valió evitar un batacazo con pocos precedentes en la historia moderna de la Champions. Bellingham cuestionó la medida de Gil Manzano y el comportamiento general del estamento: “El árbitro es humano pero yo también. No dije nada ofensivo y actué similar a mis compañeros”.

“Siento que como soy nuevo quieren dar ejemplo conmigo…Asumiré mi sanción si debo cumplirla”, cerraba el inglés anoche. Unas declaraciones y gritos a Gil Manzano que fueron confirmados por el propio Carlo Ancelotti tras el escándalo de Mestalla. Hay precedentes tanto positivos como negativos pensando en que pueda decir presente por El Sadar de Pamplona en dos fines de semana. Sus 20 goles y 9 asistencias en 31 partidos, más vitales que nunca por un Bernabéu donde se fue ovacionado anoche.

Más allá de lo que decida el Comité de Competición, lo cierto es que hablamos de la mínima sanción posible para Bellingham por este tipo de hechos. Medios como MARCA esperan que todo se quede en un partido, así como que Real Madrid tarde o temprano se manifieste alrededor del tema. Jude pidió sentido común, entender el contexto de lo ocurrido y asumió lo que se decida en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas dentro de unas horas. Sino juega ante Celta en la capital el día domingo, se espera que Brahim tome su lugar en el once de Carlo Ancelotti.

Se reconocen errores

No fue una noche fácil ante Leipzig. Ancelotti apostó por un 4-3-3 que por poco se queda fuera de Europa en octavos de final. El italiano fue el primero en reconocer en rueda de prensa un planteamiento que no dio el resultado esperado y que a corto plazo no se repetirá. Real Madrid sigue adelante en la Champions y el 15 de marzo puede quedar emparejado con potencias como Manchester City o PSG. Morbo total.

Pep festeja lo de Mbappé

Ayer se dio un huracán por ver como Haaland no negaba los vínculos que le unen al Real Madrid. Desde Francia siguen apostando que la casa blanca solo irá a por Mbappé ahora mismo y que Erling continuará en Inglaterra. Julian Laurens de RMC Sport e ESPN, tajante: “En el City se sienten aliviados de que Kylian se vaya a España, eso cierra la puerta de momento a que Haaland se vaya este verano”.