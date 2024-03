¿En qué se encuentra ahora mismo la trama Kylian Mbappé? Supone la pregunta a hacerse tras el comunicado oficioso donde PSG reconoció a diversos medios la salida de su estrella. Real Madrid espera por acontecimientos en una capital francesa donde el delantero tiene todavía varias cuestiones por resolver. Las fechas pensando en su desembarco, más que imposibles de afirmar en estas horas.

Diario AS marcaba como el sueño de Real Madrid por presentar al delantero antes de la Eurocopa puede quedar en veremos. Francia pretende convocar a sus jugadores dos semanas antes del torneo. Teniendo en cuenta como la Ligue 1 termina a finales de mayo y la Euro inicia el 14 de junio, por el Bernabéu no cuentan con que Didier Deschamps juegue a favor de sus intereses en este sentido. Si no es presentado en fechas habituales, ¿Cuándo entonces?

El calendario es el gran problema. Una cosa es el anuncio oficial, que se espera que llegue cuando PSG y Real Madrid terminen con sus compromisos en Europa, y otra la gran presentación. Se sueña con una a lo Cristiano Ronaldo en el 2009 y con un Bernabéu renovado por todo lo alto. Dicho esto y como ha podido confirmar BOLAVIP, de momento no hay tratativas pensando en la contratación de andamios o equipo para un evento de estas magnitudes. Mucha calma y expectativa, por supuesto.

¿Cuándo se puede dar? AS dejaba en claro que la fecha puede ir hacia agosto. Algo singular tratándose de un fichaje anunciado meses antes de dicha fecha. Cuando termine la Eurocopa se concretaría el día definitivo para cerrar una novela de hasta siete años en Real Madrid. Eso sí, en caso de que Mbappé llegue hasta las semifinales del torneo se espera que no haga parte de la gira por Estados Unidos de la entidad blanca. El escenario donde Kylian va a los Juegos Olímpicos, cada vez más difícil de ver convertido en una realidad.

Medios como AS o The Athletic hablan de una decisión en manos de Florentino Pérez. También de una donde se necesita por el acuerdo final entre Mbappé y PSG. Las charlas entre ambos alrededor de algo tipo de resarcimiento económico para el club galo continúan vigentes. Que Kylian de una parte de su prima de fichaje por Real Madrid a Qatar es lo que se discute, así como las fechas donde conjuntamente se dirá adiós a la Ligue 1. Puede parecer que no, pero la realidad es que todavía restan varias aristas claves para saber como y que manera el crack de Le Bleus empezaría su etapa en el Bernabéu.

Un PSG vs. Real Madrid, el peor escenario

Ambos clubes pueden verse las caras en la final de la Champions para el 1 de junio. Por supuesto que queda mucho para ver si dicho escenario es una realidad o no, pero en caso de darse será aún más difícil ver a Mbappé presentando antes de agosto. También complicaría los tiempos para pedirle a la FFF que preste su imagen para un baño de masas en el Bernabéu. Manchester City y Barcelona pueden adelantar todo.

Tres renovaciones en Real Madrid

Se espera que Toni Kroos, Nacho y Lucas sigan más allá del 30 de junio del 2024. Ya tendrían ofertas por otros 12 meses para seguir ligados a una entidad con la que han levantado más de 20 títulos. Su nuevo contrato cierra puertas a fichajes en la defensa y veremos si a la posible estadía de Luka Modric.