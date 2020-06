2K Sports se inspirará en SmackDown: Here Comes The Pain para el WWE 2K22

Como sabemos desde hace algunos meses, 2K Sports no lanzará una nueva edición de su saga WWE 2K este año, luego de los problemas que tuvo el último título, que decepcionaron a toda la comunidad, y buscarán entregarle a los fanáticos el mejor juego posible el próximo año.

Es por eso que en un reciente Q&A en Reddit, el nuevo director de la franquicia, Patrick Gilmore, reveló que se enfocarán en los mejores juegos históricos de la saga para darle la nueva vida que necesita para volver a los primeros planos por todo lo alto.

"El núcleo de la jugabilidad es uno de nuestros mayores enfoques para la nueva entrega, uno de los seis pilares en los que nos enfocaremos principalmente en el desarrollo", explicó Gilmore. "Estamos mirando juegos sumamente amados, como No Mercy o SmackDown: Here Comes The Pain, junto a instalaciones de primer nivel, y juegos más modernos de lucha y pelea, para poder crear una fundación filosófica completamente nueva de juego", agregó.

Gilmore también tuvo palabras a la hora de expresar cómo imagina el sistema de interfaz. "En cuanto a la Accesibilidad, estamos obsesionados con una simple e intuitiva interfaz que tenga significado y profundidad en una gran variedad de contextos."

Hablando de la jugabilidad, Gilmore explicó que "El juego es mucho más inteligente sobre lo que el jugador trata de hacer dada una situación de jugabilidad, con inputs consistentes dependiendo de la situación (por ejemplo en agarres, en las sogas, esquinero, etc)."

Veremos con qué nos sorprende 2K Sports para el WWE 2K22, ya que definitivamente necesitarán reinstalar la franquicia en lo más alto y reenfocarse en los mejores juegos de lucha libre en la historia definitivamente es un gran primer paso.

