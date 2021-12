Geoff Keighley, productor y conductor de The Game Awards 2021, afirmó que no le dará lugar en la ceremonia a Activision Blizzard tras la demanda.

Activision Blizzard no formará parte de The Game Awards 2021

The Game Awards 2021

The Game Awards 2021

La semana que viene se celebra The Game Awards 2021, una ceremonia repleta de premios y anuncios de videojuegos. Pero una de las compañías más grandes de la industria no estará invitada: se trata de Activision Blizzard.

La empresa está bajo investigación actualmente por presuntos casos de acoso y discriminación sexista, encubiertos y perpetuados en parte por su CEO Bobby Kotick, tal como detallaron una demanda y un reporte periodístico. Es por eso que el conductor y productor de The Game Awards 2021, Geoff Keighley, decidió dejarlos fuera del evento.

También lee:

• Blizzard cancela BlizzCon 2022 y planea "reinventar" el evento

"Más allá de sus nominaciones, puedo confirmar que Activision Blizzard no será parte de los Game Awards de este año", twitteó. "No hay lugar para abuso, acoso, o prácticas depredadoras en ninguna compañía o comunidad. También me doy cuenta de que tenemos una gran plataforma que puede acelerar e inspirar el cambio".

Continuó diciendo que "todos tenemos que trabajar juntos para crear un entorno mejor y más inclusivo para que todos se sientan seguros de crear los mejores juegos del mundo". Cabe destacar que Keighley expresó esto luego de ser criticado por tomar una posición neutral en el tema en una entrevista con The Washington Post.

The Game Awards 2021 se llevarán a cabo el 9 de diciembre: aquí te contamos todos los detalles, incluyendo su horario y cómo verlos en vivo. También recopilamos los nominados en todas las categorías, que serán más de 30.