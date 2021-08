Es una de las pocas veces que Activision niega un rumor, por lo que los fans no deben esperar que salga Call of Duty: Modern Warfare 3 Remastered

Pronto se cumplirán diez años del lanzamiento de Call of Duty: Modern Warfare 3, una de las entregas más queridas de la saga de Activision, y la conclusión a la aclamada trilogía de guerra semi-futurista. A pesar de que algunos rumores apuntaban lo contrario, la realidad ahora parece ser que el juego no está siendo remasterizado.

Filtradores conocidos como TheGamingRevolution y TheMW2Ghost habían afirmado, entre el año pasado y este, que se iba a volver a lanzar esta entrega. Sin embargo, el medio Charlie Intel, sin dudas el más confiable en cuanto a noticias de Call of Duty, compartió lo que le dijo un representante de Activision.

"Una remasterización de Modern Warfare 3, ya sea su campaña o su multijugador, no existe", comunicó de forma muy clara la empresa. "Cualquier reporte que indique lo contrario es incorrecto". Teniendo en cuenta que muy pocas veces Activision niega formalmente un rumor, no hay razón para no creerles.

Algunos pensaban que esto sucedería porque Call of Duty 4: Modern Warfare recibió su propia remasterización en 2016, y lo mismo sucedió con su celebrada secuela en el 2020. En este último caso, solo se volvió a lanzar la campaña. Pero parece que, al menos por ahora, no se tocará la última pata de la trilogía.

Aún así, los fans de Call of Duty no se pueden quejar, ya que han recibido y continuarán recibiendo un montón de entregas y contenido constante dentro de ellas. Hace poco Black Ops Cold War y Warzone recibieron su Temporada 5, la cual contendría las primeras pistas del supuesto Call of Duty: Vanguard.