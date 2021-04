Age of Empires 2 recibirá un modo cooperativo por primera vez

En el evento Age of Empires: Fan Preview, el foco por parte de Xbox y Relic Entertainment se puso casi por completo en Age of Empires 4, la nueva entrega de la mítica saga de estrategia. Sin embargo también hubo un lugar para los más nostálgicos, ya que tuvimos noticias sobre Age of Empires 2: Definitive Edition.

Lo más notable es que esta reedición del clásico para PC recibirá una actualización que introducirá una función que nunca tuvo: un modo cooperativo. En este podremos jugar ciertas misiones de campaña y batallas históricas junto con un amigo. Aún no se dio una fecha de lanzamiento, pero se aclaró que llegará a fines de 2021.

Eso no es todo lo nuevo para la versión definitiva de AoE 2. El juego también recibirá una expansión titulada Dawn of the Dukes, con un foco en civilizaciones europeas. Revelaron que traerá nuevas campañas al juego, aunque no se dieron detalles más allá de eso. Esta se lanzará antes del agregado de cooperativo, alrededor de mediados de 2021.

Si lo que te interesa es la nueva entrada en la franquicia, te recordamos que esta saldrá durante el cuarto cuatrimestre del año, aunque se podrá probar antes si accedemos a la beta cerrada. Si entras aquí, podrás ver un resumen de todo lo anunciado para el juego durante el evento.

Y si quieres ver el Fan Preview completo, debajo te dejamos el stream:

