Among Us tendrá nuevos roles en su próxima actualización de gameplay, incluyendo uno vinculado al Impostor que se mostrará mañana.

Among Us adelanta novedades para mañana: mostrarán un nuevo rol

Si bien es cierto que Among Us ha perdido gran parte de la gigante popularidad que gozó en 2020, sigue teniendo una base de jugadores importante. Por esto mismo los desarrolladores siguen actualizándolo, en este caso con un nuevo rol.

Por el momento, los únicos roles en Among Us son Tripulante e Impostor (además de Fantasma), pero dentro de poco el gameplay se profundizará con más opciones. Aunque todavía no sabemos cuáles serán, Innersloth adelantó hoy que muy pronto conoceremos una de ellas.

A través de un tweet, la cuenta oficial expresó que "Ok, me lo acaban de aprobar: mañana compartiré detalles y jugabilidad de uno de los nuevos roles". Debido a la imagen compartida, podemos asumir con facilidad que será un rol vinculado al Impostor.

Los tentáculos, el visor roto, el resplandor en el ojo, y la barra de progreso son pistas para este nuevo rol, que aún no se revela del todo. Lo más probable es que sea un personaje capaz de acabar con Tripulantes de maneras más diversas o efectivas de lo que puede un Impostor común.

Por el momento solo podemos especular: habrá que esperar hasta mañana para saber de qué se trata. Mientras tanto, te recordamos que según un teaser, los roles de Sheriff y Científico también llegarán al juego más adelante.