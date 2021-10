Los desarrolladores confirmaron también que veremos a Among Us como parte de los juegos del servicio Xbox Game Pass.

Among Us llegará a PlayStation y Xbox el 14 de diciembre

Luego del comunicado oficial que tuvimos la semana pasada por parte de los desarrolladores de Among Us, donde informaban que el juego llegaría este año a consolas Xbox y PlayStation, pero en una fecha más tardía de la que ellos esperaban, finalmente tenemos fecha confirmada para dicho lanzamiento.

La confirmación llegó con un nuevo posteo en el blog de InnerSloth, donde anunciaron que Among Us estará dispnible en consolas de actual generación (PS4 y Xbox One) así como de nueva generación (PS5 y Xbox Series X|S) el próximo 14 de diciembre. Además, ese mismo día estará disponible gratis en el servicio de suscripción de Xbox Game Pass.

Los fanáticos podrán estar contentos ya que el juego tendrá soporte para el juego cruzado en línea entre plataformas, y podrán participar de una misma partida jugadores en móviles, PC o en las consolas (una vez que sea lanzado).

Los jugadores que quieran disfrutar de Among Us en consolas PlayStation también tendrán consméticos exclusivos de Ratchet & Clank con un atuendo y un sombrero que hará que tu personaje se vea como el Wombat, y una mascota de su inseparable amigo robot.