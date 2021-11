La presentación en vivo de la próxima versión de Among Us durará cinco minutos, y nos mostrará más sobre sus Roles y una sorpresa misteriosa.

Among Us fecha un evento para mostrar su próxima actualización

Among Us fue el juego que definió el 2020, y no contento con eso, sigue dando de qué hablar con nuevo contenido y un futuro emocionante. Han habido montones de adelantos para su próxima actualización, y esta vez se anunció un evento para presentarla.

El equipo de Innersloth informó a través de Twitter que la semana que viene veremos la próxima versión de Among Us a través de una presentación online. A continuación te contamos todo sobre cuándo y cómo verla.

Fecha y hora de la presentación de Among Us

La presentación de Among Us ocurrirá el 9 de noviembre, a esta hora según tu país:

• Colombia, Perú, Ecuador, Panamá y México: 13:00hs

• Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y Chile: 14:00hs

• Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15:00hs

• Estados Unidos: 14:00hs (zona ET) / 11:00hs (zona PST)

• España: 20:00hs

Cómo ver en vivo la presentación de Among Us

La presentación se podrá ver a través de la página oficial de Among Us en YouTube. Ya te puedes suscribir para recibir una notificación cuando se lance: el video en sí aún no está en el canal, ya que "aún no terminamos de hacerlo".

En cuanto a qué esperar, en su tweet afirman que durará 5 minutos, y tendrá información sobre los nuevos Roles, y sobre algo más que por ahora es un misterio. Te recordamos que el primer Rol de Cambiaformas ya fue mostrado en profundidad.