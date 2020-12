Como descargar e instalar el Chat de voz por proximidad en Among Us

Una de las novedades más destacadas de Among Us en este último tiempo no llegó precisamente por parte de sus desarrolladores en InnerSloth, sino por parte de un fanático con gran conocimiento informático, quien nos entrega el tan esperado Chat de Voz por proximidad.

Con esta característica, los tripulantes podrán escuchar a otros durante la partida, dependiendo que tan cerca esté uno del otro. A medida que se van alejando, la voz del otro jugador se va perdiendo hasta que la distancia es lo suficientemente grande como para que no se escuchen más.

El Chat de Voz por próximidad fue compartido por el usuario de Twitter Ottomated, quien aseguró haber finalizado de crear una aplicación de uso abierto con esta característica, en la que ni siquiera son requeridos los servidores personalizados.

I've finished making a free, OPEN SOURCE Among Us proximity voice chat application. No custom server required.



DOWNLOAD: https://t.co/KgGODxxAzT pic.twitter.com/hox4XhuOj3 — Ottomated (@Ottomated_) November 21, 2020

El propio Ottomated dejó el link de descarga en su publicación en Twitter y la instalación es bastante sencilla, aunque cabe aclarar dos cosas: todos los jugadores de la partida deberán tenerlo para que funcione correctamente, y sólo está disponible para los jugadores de PC, ya que la aplicación no funciona en dispositivos móviles.

COMO INSTALAR EL CHAT DE VOZ POR PROXIMIDAD EN AMONG US

• Descarga el archivo compartido por Ottomated en su Twitter

• Instala el Mod

• Abre Among Us desde la aplicación CrewLink

Los pasos son extremadamente sencillos, recuerda que el mod se instala desde el archivo CrewLink-Setup-1.1.2.exe y luego desde la pestaña de Voice Activity del menú de CrewLink podrás probar que el chat de voz funcione correctamente, ya que el icono de tu personaje se pondrá en verde cada vez que hables.

También es posible que todavía queden algunos bugs en el Chat de Voz por proximidad, pero la mayoría se soluciona refrescando la aplicación desde el lobby de CrewLink presionando CTRL+R. Finalmente, también existe la posibilidad de que, con demasiados usuarios, el sistema chrasee pero aún así, esto no debería suceder.

Por lo pronto puedes coordinar con tus amigos para aprovechar del Chat de Voz por proximidad para darle un giro a Among Us hasta que el nuevo mapa The Airship, presentado en The Game Awards 2020, esté disponible en el juego.

