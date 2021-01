Among Us anticipa dos características de su nuevo mapa

La actualización de Among Us incorporará el esperado nuevo mapa The Airship al juego, y si bien en The Game Awards 2020 tuvimos la oportunidad de ver prácticamente todas las zonas, en los últimos días los desarrolladores nos anticiparon algunas de las novedades más destacadas.

Una de ellas es la escalera, que nos permitirá subir y bajar por los diferentes niveles que tendrá el mapa basado en Henry Stickman, otra de las creaciones de InnerSloth, los desarrolladores de Among Us, y que a su vez será el más grande en la historia del juego.

Pero no será lo único nuevo en Among Us, ya que tendremos plataformas móviles, las cuales pueden ser más que efectivas para los impostores, y causarle muchas complicaciones al resto de los tripulantes. Esto se debe a que no siempre las encontraremos del lado que la necesitamos para llegar a evitar que la nave se destruya completamente.

you've heard of being betrayed by your friends



when the airship map drops get ready for: being betrayed by one (1) moving platform pic.twitter.com/FHYiwa0kQU — Among Us (@AmongUsGame) January 13, 2021

Todavía no hay fecha confirmada para el lanzamiento del nuevo mapa de Among Us, pero lo que sí sabemos es que llegará pronto en este 2021, ya que la fecha estimada era el primer cuarto del año, y ya estamos entrando en la mitad del primer mes, por lo que cada vez falta menos para tener la posibilidad de probarlo.

