Anuncian RoboCop: Rogue City para consolas y PC

El cine nunca tuvo tanta presencia en los videojuegos como ahora mismo. Algunos de los títulos más esperados hoy en día son adaptaciones de películas: Star Wars y Avatar de Ubisoft, Indiana Jones de Bethesda, Guardianes de la Galaxia de Square Enix, etcétera. Ahora se suma uno más a la lista. Hablamos del reciente anuncio de RoboCop: Rogue City.

RoboCop: Rogue City fue revelado hoy durante Nacon Connect, un evento de la editora francesa Nacon en el que se mostraron proyectos de desarrolladoras pequeñas como Rogue Factor, Spiders, y Simteract. Uno de los estudios allí presentes fue Teyon, cuyo equipo con base en Polonia se encargó de videojuegos como Heavy Fire: Special, Robot Rescue, y Terminator: Resistance.

Esta última entrega fue seguramente lo que los llevó a ser elegidos como desarrolladores de RoboCop: Rogue City, que se trata de otra adaptación de un clásico de los 80. El filme de Paul Verhoeven acá se representa en toda su gloria, una Detroit futurista en el que una megacorporación decide crear un policía cyborg para lidiar con múltiples bandas de criminales.

¿Cuándo sale RoboCop: Rogue City y en qué plataformas?

El teaser no muestra demasiado del videojuego, más allá de los edificios de Detroit y un pequeño vistazo al traje robótico de Alex Murphy. La razón detrás de esto es que falta bastante para que salga al mercado: está fechado para 2023, tal como revela el final del trailer. Llegará a "consolas y PC", aunque no se especifica ningún sistema en particular.

Esta no es la primera aparición de RoboCop en el medio de los videojuegos. El personaje apareció primero en una trilogía arcade entre fines de los 80 y principios de los 90. Luego tuvo varias adaptaciones entre 2001 y 2014, todas ellas tituladas RoboCop y hechas por diversos estudios. Y no debemos olvidarnos de que aparece junto a Terminator y otros personajes del cine en Mortal Kombat 11 como personaje descargable.

