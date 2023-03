Te contamos todo lo que debes saber sobre la nueva Nintendo Switch OLED edición The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Anuncian la nueva Switch OLED edición Zelda: Tears of the Kingdom - Fecha, precio y detalles

Hoy, Nintendo lanzó la primera presentación en profundidad al gameplay de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, su anticipada secuela a Breath of the Wild. Al igual que vienen haciendo con otros lanzamientos importantes, su salida estará acompañada por una nueva Nintendo Switch OLED, edición limitada inspirada en el juego.

Al final del gameplay podemos ver algunas imágenes de la consola, que cuenta con un diseño basado en Tears of the Kingdom. A continuación te contamos todo lo que debes saber, incluyendo cuándo y cuánto sale.

Detalles de la nueva Nintendo Switch OLED edición Zelda: Tears of the Kingdom

Se trata de una Nintendo Switch OLED, es decir que cuenta con las mismas mejoras que aquel modelo nuevo, incluyendo su nueva pantalla y 64 GB de almacenamiento. Su diseño cuenta con el símbolo de Hyrule, y viene con colores dorado y verde.

También traerá accesorios incluyendo un mando Pro y una funda, que traen un diseño con colores más oscuros.

Cuándo sale la nueva Nintendo Switch OLED edición Zelda: Tears of the Kingdom

La consola en sí estará disponible a partir del 28 de abril, es decir unos días antes del lanzamiento del juego. En cuanto a los accesorios, estos llegarán el mismo día que el juego, el 12 de mayo.

Qué precio tiene la nueva Nintendo Switch OLED edición Zelda: Tears of the Kingdom

Nintendo confirmó que la nueva Switch OLED edición Zelda: Tears of the Kingdom se lanzará a un precio sugerido de U$S360, mientras que el control Pro saldrá U$S75 y la funda U$S25.