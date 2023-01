La serie de Minecraft Extremo ha sido, junto con la Kings League, lo más destacado de este primer mes del 2023 dentro de la comunidad hispana de Twitch y creadores de contenido. Y si bien todos los participantes han disfrutado de la serie y de jugar en ella, hay uno de los invitados que nunca podrá entrar a los servidores.

Hablamos de ByViruzz, quien había sido invitado a pesar de no ser un experto en Minecraft. Es más, incluso cuando presentó su invitación reconoció que necesitaba ayuda para aprender sobre el Sandbox de Mojang Studios. Aún así, se esperaba que participe, pero nunca ingresó al juego y ya no lo hará.

Así lo explicó Auronplay, quien reconoció que al haber pasado más de 48hs desde el inicio de la serie y una ausencia sin justificativo por parte de ByViruzz, la administración decidió expulsarlo de la misma. "Tenemos en la normativa que si no puedes no entrar en más de 48hs. Y el no ha entrado desde que empezó con lo cual se le ha expulsado automáticamente."

"Él no avisó, como otra gente ha hecho. El no ha avisado, por lo cual se le expulsa, no hay más", completó de forma tajante Auron.

+ Auron habla sobre ByViruzz en Minecraft Extremo

En cuatro días de serie, los números de Minecraft Extremo están siendo notables y aunque algunos creadores como Jokki o Carola ya han perdido sus tres vidas y han quedado fuera, hay varios otros que todavía se mantienen activos dentro de la serie.