BioWare nos deleita con un fantástico nuevo arte conceptual de Dragon Age 4

Sin lugar a dudas uno de los juegos más esperados para el futuro no tan lejano es Dragon Age 4, sólo comparable con títulos como Elden Ring, Breath of the Wild 2 o HALO: Infinite, en su espera y expectativa. Y desde BioWare tienen en claro que necesitan mantener a los fanáticos contentos y activos hasta su lanzamiento.

Es por eso que frecuentemente nos dan muestras del juego en forma de artes conceptuales provistos por Christian Dailey, productor ejecutivo de BioWare y uno de los principales implicados en el desarrollo de Dragon Age 4. En ésta ocasión, Dailey compartió la siguiente imagen en su cuenta de Twitter:

Dragon Age 4 no se mostrará en el EA Play de este año

Dailey aprovechó el momento para pedir disculpas, ya que no mostrarán novedades en el EA Play de este año, pero aseguró que el equipo está con gran impulso y haciendo un muy buen progreso en el desarrollo de Dragon Age 4. Finalmente, aseguró que revelarán más sobre el juego en el momento que crean correcto hacerlo.

Por lo pronto nos quedamos sin Dragon Age 4 en el EA Play de este año, pero el evento igualmente tendrá bastante contenido, con la esperada revelación del FIFA 22, así como gameplays de nuevos juegos y actualizaciones tanto por parte de Electronic Arts como de EA Sports.

Lee También